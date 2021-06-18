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  3. Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki

Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki

Hız tutkunlarını ekran başına kilitleyen Formula 1'de sezonun 7.yarışı Fransa'da gerçekleştirecek. Bu kapsamda yarışı izlemek isteyenler Formula 1 Fransa Grand Prixi nasıl izlerim? Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir? Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. İşte detaylar...

Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki

Formula'da 1'de Azerbaycan Grand Prix'i heyecanının ardından bu kez Fransa olacak. Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarış öncesi pilotlar klasmanında Max Verstappen en yakın rakibi Lewis Hamilton'ın 4 puan önünde yer alırken yarışı izlemek isteyen hız tutkunları internet arama motorlarında Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle  2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki  konularını araştırıyor.

Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki

FORMULA 1 FRANSA GRAND PRİX (GP) CANLI İZLE  2021 

Formula 1 Fransa Grand Prix'inde üçüncü antrenman turları ise 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

Sıralama turları, 19 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

Formula 1 Fransa GP  ise 20 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleştirilecek, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

Formula 1 Fransa Grand Prix'i yarışı S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından ekranlara gelecek.

S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir. 

S Sport'a üye olmak için tıklayınız.

Vodafone TV için tıklayınız.

Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki

FORMULA 1 FRANSA GRAND PRİX (GP)  S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1  Fransa GP'sinde hız tutkunlarına seyir zevki yaşatacak olan heyecan, S Sport ve S Sport 2  kanalından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport 2 kanalını izlemek için tıklayınız.

Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki

FORMULA 1 FRANSA GRAND PRİX'İNİ NASIL İZLERİM 2021 ? FORMULA 1 TÜRKİYE'DE NASIL İZLENİR?

Formula 1 Fransa GP'sini ülkemizde S Sport  2 ve S Sport + kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport 2  kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO,  Tivibu Go,  BluTV,  F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

Formula 1 Fransa Grand Prix (GP) canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki

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