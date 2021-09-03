Formula 1 de Hollanda Grand Prix'ine kısa bir süre kaldı. Bu yarıştan önce ise antrenman turları ile heyecan sürüyor. Antrenman turlarını izlemek isteyen sporseverler internet arama motorlarında Formula 1 Hollanda Grand Prix antrenman turları canlı izle | S Sports canlı yayın izle linki arıyor. İşte antrenman turlarının canlı yayın linki...

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRİX'İ ANTRENMAN TURLARI CANLI İZLE

3 Eylül 2021 Cuma bugün yapılacak antrenman turları saat 12:30'da başlayacak. Antrenman turlarını canlı olarak izlemek için Formula 1 Hollanda Grand Prix antrenman turları canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRİX'İ ANTRENMAN TURLARI S SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Hollanda Grand Prix'i antrenman turları S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Yarışseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. S Spor kanalını izlemek için Hollanda Grand Prix antrenman turları S Sports canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.