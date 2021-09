Ülkemizde en sevilen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'de yeni yarış öncesi nefesler tutuldu. Birbirinden önemli yıldız pilotların yer alacağı Hollanda Grand Prixi'ndeki bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki..

5 Eylül 2021 Pazar bugün gerçekleştirilecek yarış saat 16.00'da başlayacak. Hollanda'da Circuit Park Zandvoort pistinde, 72 tur üzerinden düzenlenecek bu yarışı canlı olarak izlemek için

Heyecan dolu bu yarış S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Yarış tutkunları bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport Plus kanalı D-Smart bünyesinden olduğundan, bu kanalı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden üyelik satın alarak yarışı izleyebilirsiniz.

D Smart 79,Kablo TV 241,Tivibu 74,Web ,Turkcell TV+ 78,Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.