Formula 1 Belçika Grand Prix'inde yaşanan yoğun yağış nedeniyle yarış güvenlik aracı arkasında geçen 3 tur ile tamamlanmış ve yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Bunun ardından gözler bir sonraki Formula 1 yarışı olan Hollanda Grand Prix'ine çevrildi. Peki Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o cevaplar...

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda'da bulunan 4252 kilometrelik Circuit Park Zandvoort pistinde 72 tur üzerinden düzenlenecek antrenman turları 3 Eylül 2021 TSİ 12.30 ve 16.00 ile 4 Eylül 2021 13.00'da, sıralama turları 4 Eylül 2021 16.00'da Ağustos 2021 18.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRİX (GP) HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Hollanda Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton 202.5

2. Verstappen 199.5

3. Lando Norris 113

4. Valtteri Bottas 108

5. Sergio Perez 104

6. Carlos Sainz Jr. 83.5

7. Charles Leclerc 82

8. Daniel Ricciardo 56

9. Pierre Gasly 54

10. Esteban Ocon 42

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin Racing 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas F1 Team