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Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Formula 1'de ilginç geçen Belçika Grand Prix'inin ardından gözler Holanda Grand Pixi'ine çevrildi. Bu yarışı izlemek isteyen sporseverler ise internet üzerinden Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. Cevaplara haberimizde yer verdik.

Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Formula 1 Belçika Grand Prix'inde yaşanan yoğun yağış nedeniyle yarış güvenlik aracı arkasında geçen 3 tur ile tamamlanmış ve yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Bunun ardından gözler bir sonraki Formula 1 yarışı olan Hollanda Grand Prix'ine çevrildi. Peki Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o cevaplar...

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda'da bulunan 4252 kilometrelik Circuit Park Zandvoort pistinde 72 tur üzerinden düzenlenecek antrenman turları 3 Eylül 2021 TSİ 12.30 ve 16.00 ile 4 Eylül 2021 13.00'da, sıralama turları 4 Eylül 2021 16.00'da  Ağustos 2021 18.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRİX (GP) HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Hollanda Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

PİLOTLAR KLASMANI

1.   Lewis Hamilton  202.5
2.   Verstappen        199.5    
3.   Lando Norris      113    
4.   Valtteri Bottas    108    
5.   Sergio Perez      104   
6.   Carlos Sainz Jr.  83.5
7.   Charles Leclerc   82  
8.   Daniel Ricciardo  56   
9.   Pierre Gasly         54  
10.  Esteban Ocon     42

Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

TAKIMLAR KLASMANI

1.    Mercedes    311    
2.    Red Bull Racing    304    
3.    McLaren    169  
4.    Ferrari    166   
5.    Alpine    80   
6.    AlphaTauri    72  
7.   Aston Martin Racing    53   
8.    Williams    20  
9.    Alfa Romeo    3    
10.  Haas F1 Team    

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