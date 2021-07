Formula 1 İngiltere (Britanya) Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi ?

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yöneticileri ve F1 takımlarının temsilcilerinin oy birliğiyle aldığı kararla bu sezon sprint turlarına üç yarışta yer verileceği açıklanmıştı. Bu yarışların ilki Büyük Britanya Grand Prix'si olacak.

Bugün yapılacak sıralama turları, yarınki sprint turlarının grid dizilişini belirleyecek. Sprint turlarındaki dereceler ise pilotların pazar günü yarışa hangi sırada başlayacağını belirleyecek.

Sprint yarışlarında pit-stop zorunlu olmayacak ve ilk 3'te tamamlayanlar, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan alacak.

FORMULA 1 İNGİLTERE GP YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek sırlama turları 16 Temmuz 2021 TSİ 20.00'de, sprint turları 17 Temmuz 2021 TSİ 18.30'da, yarış ise 18 Temmuz 2021 TSİ 17.00'de başlayacak. Bu turlar S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

FORMULA 1 İNGİLTERE GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Fransa Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM

1. Max Verstappen (Hollanda): 182

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 150

3. Sergio Perez (Meksika): 104

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39