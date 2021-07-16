Formula 1 İngiltere Grand Prix 2021 canlı izle linki| S Sport 2 izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yöneticileri ve F1 takımlarının temsilcilerinin oy birliğiyle aldığı kararla bu sezon sprint turlarına üç yarışta yer verileceği açıklanmıştı. Bu yarışların ilki Büyük Britanya Grand Prix'si olacak. Bugün yapılacak sıralama turlarında, yarınki sprint turlarının grid dizilişini belirlenecek. Sprint turlarındaki dereceler ise pilotların pazar günü yarışa hangi sırada başlayacağını belirleyecek.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek sırlama turlarını takip etmek isteyen sporseverler İngiltere Grand Prix 2021 canlı izle linki | S Sport 2 izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Peki Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

FORMULA 1 İNGİLTERE GRAND PRİX 2021 CANLI İZLE LİNKİ | S SPORT 2 CANLI İZLE

Formula 1'de sezonun 10. yarışı İngiltere Grand Prix yarışları 18 Temmuz'da yapılacak. Onun öncesinde sıralama ve sprint turları gerçekleştirilecek. Formula 1 İngiltere GP'si, ülkemizde S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. S Sport platformu üzerinden yarışı takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

FORMULA 1 İngiltere GRAND PRİX (GP) S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 İngiltere GP'sinde hız tutkunlarına seyir zevki yaşatacak olan heyecan, S Sport ve S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

PİLOTLAR KLASMANI SIRALAMASI

1. Max Verstappen (Hollanda): 182 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 150

3. Sergio Perez (Meksika): 104

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

TAKIMLAR KLASMANI SIRALAMASI

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48

FORMULA 1 İNGİLTERE GRAND PRİX'İNİ NASIL İZLERİM? FORMULA 1 TÜRKİYE'DEN NASIL İZLENİR?

Formula 1 İngiltere Grand Prix'i ülkemizden S Sport ve Sport 2 kanallarından izlenebilmektedir.

Sport 2 kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.