Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle
Formula 1'de Portekiz GP'sinin tamamlanmasının ardından sıra İspanya'ya geldi. Hız tutkunları zorlu yarışı izlemek istedikleri için Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde...
Formula 1'de geçtiğimiz hafta yaşanan Portekiz GP'sinin ardından heyecan bu kez İspanya'ya taşındı. Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Ülkemizde de takip edilen heyecanı izlemek isteyenler Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde...
FORMULA 1 İSPANYA GP 2021 CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE
Formula 1 İspanya GP'si ülkemizde S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir.
S Sport'a üye olmak için tıklayınız.
ESPN kanalını canlı izlemek için tıklayınız.
İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLANSMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 61
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32
5. Charles Leclerc (Monaco): 28
TAKIMLAR KLANSMANI
1. Mercedes: 101
2. Red Bull: 83
3. McLaren: 53
4. Ferrari: 42
5. Alpine: 13
FORMULA 1 İSPANYA 2021 CANLI VEREN KANALLAR
Formula 1 İspanya GP'sini canlı yayınla verecek kanallar şunlardır:
FORMULA 1 İSPANYA GP'İ NASIL İZLERİM 2021 ?
Formula 1 İspanya GP'sini ülkemizdeS Sport kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.