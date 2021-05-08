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Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle

Formula 1'de Portekiz GP'sinin tamamlanmasının ardından sıra İspanya'ya geldi. Hız tutkunları zorlu yarışı izlemek istedikleri için Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde...

Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle

Formula 1'de geçtiğimiz hafta yaşanan Portekiz GP'sinin ardından heyecan bu kez İspanya'ya taşındı. Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Ülkemizde de takip edilen heyecanı izlemek isteyenler  Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle   şeklinde aramalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde... 

FORMULA 1 İSPANYA GP 2021 CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE

Formula 1 İspanya GP'si ülkemizde S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir. 

S Sport'a üye olmak için tıklayınız.

ESPN kanalını canlı izlemek için tıklayınız.

İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32

5. Charles Leclerc (Monaco): 28

TAKIMLAR KLANSMANI

1. Mercedes: 101

2. Red Bull: 83

3. McLaren: 53

4. Ferrari: 42

5. Alpine: 13

FORMULA 1 İSPANYA 2021 CANLI VEREN KANALLAR

Formula 1 İspanya GP'sini canlı yayınla verecek kanallar şunlardır:

ÜLKEKANAL 
AFRICASuperSport 
ALBANIARTSH 
ASIAFox Sports Channels
STAR Sports (Indian subcontinent)		 
AUSTRALIAFox Sports Channels
Network Ten		 
AUSTRIAServus TV
ORF		 
AZERBAIJANAzTV
Idman Azerbaycan		 
BELGIUMRTBF
Telenet
Play Sport Open
VRT		 
BOSNIASport Klub 
BRAZILBandeirantes 
BULGARIANova
Diema Sport		 
CANADARDS
RDS 2
TSN
Noovo		 
CHINACCTV
Tencent
Guangdong TV
Great Sports TV		 
CROATIASport Klub 
CYPRUSCytavision 
CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIAAMC 
DENMARKTV3+
TV3 Sport
Viaplay		 
ESTONIAViaplay 
EURASIASetanta Sports 
FINLANDC More Max
MTV		 
FRANCECanal+ 
GERMANYSky Deutschland
RTL		 
GREECEERT
Cosmote TV		 
HUNGARYM4 
ICELANDViaplay 
ISRAELThe Sports Channel 
ITALYSky Italia
TV8		 
JAPANFuji TV
Dazn		 
KOSOVOSport Klub 
LATIN AMERICAFox Sports Channels
ESPN		 
LATVIAViaplay 
LITHUANIAViaplay 
LUXEMBOURGRTL Télé Lëtzebuerg 
MACEDONIASport Klub 
MALTAGo Sports 
MENAMBC Action
Shahid		 
MONTENEGROSportKlub 
NETHERLANDSZiggo
NOS		 
NEW ZEALANDSpark Sport 
NORWAYV sport 1
V sport +
Viaplay		 
POLANDEleven Sports
Polsat		 
PORTUGALEleven Sports 
ROMANIADigisport
Telekom Romania
Look Sport		 
RUSSIAMatch TV 
SERBIASportKlub 
SLOVENIASportKlub 
SPAIN AND ANDORRAF1 DAZN 
SWEDENViaplay
V sport motor
TV10		 
SWITZERLANDSRF
RSI
RTS		 
TURKEYS Sport
S Sport Plus		 
UKRAINESetanta Ukraine 
UNITED KINGDOMC4
Sky Sports		 
USAESPN
ESPN Deportes

 FORMULA 1 İSPANYA GP'İ NASIL İZLERİM 2021 ?

Formula 1 İspanya GP'sini ülkemizdeS Sport kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport kanalını  Vodafone TV'de  akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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