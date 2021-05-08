Formula 1'de geçtiğimiz hafta yaşanan Portekiz GP'sinin ardından heyecan bu kez İspanya'ya taşındı. Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Ülkemizde de takip edilen heyecanı izlemek isteyenler Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde...

FORMULA 1 İSPANYA GP 2021 CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE

Formula 1 İspanya GP'si ülkemizde S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir.

S Sport'a üye olmak için tıklayınız.

ESPN kanalını canlı izlemek için tıklayınız.

İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32

5. Charles Leclerc (Monaco): 28

TAKIMLAR KLANSMANI

1. Mercedes: 101

2. Red Bull: 83

3. McLaren: 53

4. Ferrari: 42

5. Alpine: 13

FORMULA 1 İSPANYA 2021 CANLI VEREN KANALLAR

Formula 1 İspanya GP'sini canlı yayınla verecek kanallar şunlardır:

FORMULA 1 İSPANYA GP'İ NASIL İZLERİM 2021 ?

Formula 1 İspanya GP'sini ülkemizdeS Sport kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.