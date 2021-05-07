Dünyada en çok takip edilen otomobil yarışı Formula 1'de heyecan takvimde yer alan 23 yarışla devam edecek. Bu kapsamda Portekiz GP'sinin ardından İspanya GP'si heyecanı yaşanacak. Yarışın ne zaman, hangi saatte yapılacağını merak eden hız tutkunları internet arama motorlarında Formula 1 İspanya GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Formula 1 İspanya GP Şifreli mi, şifresiz mi ? sorularının cevaplarını bulmaya çalışıyorlar. Tüm detaylar haberimizde...

FORMULA 1 İSPANYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA 2021 ?

Formula 1 İspanya Grand Prix'inde birinci antrenman turları 7 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 12.30'da başlayacak. Tur, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İkinci antrenman turları ise aynı gün (07 Mayıs Cuma ) saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus kanalından yayınlanacak.

Üçüncü antrenman turu heyecanı ise 8 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak. Tur, saat 13.00'de başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2, Idman TV'den izlenebilecek.

Sıralama turları ise 8 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Heyecan S Sport Plus'tan yayınlanacak.

İspanya GP'si heyecanı ise 9 Mayıs Pazar günü yaşanacak. Yarış saat 16.00'a başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2'den canlı izlenebilecek.

FORMULA 1 İSPANYA GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 İspanya GP'si heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan şifreli olarak ekranlara gelecek.

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