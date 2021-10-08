Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu canlı yayın izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki
Formula 1'de uzun zaman aradan sonra Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yeniden başlıyor. Bu kapsamda ilk olarak antrenman turlarına çıkılacak. Bu turları takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu canlı yayın izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki arıyor. Canlı yayın linki haberimizde...
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine artık sayılı günler kaldı. Bu büyük yarışın öncesinde ise ilk olarak antrenman turları düzenlenecek. Bu turları izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu canlı yayın izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. Antrenman turlarının canlı yayın linki haberimizde...
FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) ANTRENMAN TURU CANLI YAYIN İZLE
Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu 8 Ekim 2021 Cuma bugün oynanacak. Antrenman turu saat 11.30'da başlayacak. İstanbul'da, İstanbul Park'da yapılacak antrenman turlarını canlı olarak izlemek için Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu canlı yayın izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.
FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) ANTRENMAN TURU S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Yarışseverler bu turları şifresiz olarak izleyebilecek. S Sport Plus'ı izlemek için Formula 1 İstanbul antrenman turu Sport Plus canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.
S SPORTS ŞİFRESİZ YAYIN
S Sport bu turları uydu üzerinden ücretsiz olarak yayınlayacak. Turları uydu üzerinden izlemek için
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6 frekanslarıyla kanalı aratabilirsiniz.
Öte yandan S Sport 2 D Smart 79, Kablo TV 241,Tivibu 74, Web ,Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.