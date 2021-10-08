Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine artık sayılı günler kaldı. Bu büyük yarışın öncesinde ise ilk olarak antrenman turları düzenlenecek. Bu turları izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu canlı yayın izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. Antrenman turlarının canlı yayın linki haberimizde...

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) ANTRENMAN TURU CANLI YAYIN İZLE

Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu 8 Ekim 2021 Cuma bugün oynanacak. Antrenman turu saat 11.30'da başlayacak. İstanbul'da, İstanbul Park'da yapılacak antrenman turlarını canlı olarak izlemek için Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu canlı yayın izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) ANTRENMAN TURU S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turu S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Yarışseverler bu turları şifresiz olarak izleyebilecek. S Sport Plus'ı izlemek için Formula 1 İstanbul antrenman turu Sport Plus canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S SPORTS ŞİFRESİZ YAYIN

S Sport bu turları uydu üzerinden ücretsiz olarak yayınlayacak. Turları uydu üzerinden izlemek için

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6 frekanslarıyla kanalı aratabilirsiniz.

Öte yandan S Sport 2 D Smart 79, Kablo TV 241,Tivibu 74, Web ,Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.