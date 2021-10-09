Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Pilotlar klasmanında 1. sırada bulunan Hamilton'un cezası nedeniyle 10 sıradan başlayacağı yarış, Verstappen ile arasındaki mücadelenin de kızışmasına neden olacak. Bu heyecan dolu yarışı izlemek isteyen sporseverler de internette Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte büyük yarışın canlı yayın linki...

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) CANLI İZLE

Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) 10 Ekim 2021 Pazar bugün gerçekleştirilecek. Büyük yarış saat 15.00'da başlayacak. İstanbul'da, İstanbul Park'da koşulacak bu yarışı canlı olarak izlemek için Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Yarış tutkunları bu mücadeleyi S Sport 2 üzerinden şifresiz olarak izleyebilecekken, S Sport Plus ise şifreli olarak yayın yapacak. S Sport 2'yi izlemek için Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) S Sport 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport Plus şifreli olduğundan, kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra yarışı canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport platformu, yarışın uydu üzerinden şifresiz bir şekilde izlenebileceğini duyurdu. S Sport 2 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6 frekanslarıyla kanalı