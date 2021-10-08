Formula 1'de İstanbul Grand Prix'ine artık sayılı günler kaldı. Bu heyecan dolu yarışın ülkemizde gerçekleşecek olması ilgiyi de artırıyor. Yarışı izlemek isteyen sporseverler bu heyecan dolu anları izlemek için araştırmalarda bulunuyor. Peki Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) şifresiz mi? İstanbul GP S Sport şifresiz nasıl izlenir 2021? Cevaplar haberimizde...

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin yayıncısı, diğer yarışlarda da olduğu gibi S Sport oldu. Bu kapsamda ise akıllara yine platformun şifreli olarak mı yayın yapacağı konusu geldi. Anca S Sport tarafından yayınlanan açıklamaya göre Türkiye Grand Prix'i uydu üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Yarış tutkunları uydu üzerinden S Sport kanalını yarış anında ücretsiz olarak şifresiz görüntüleyebilecek.

İSTANBUL GP S SPORT ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR 2021?

İstanbul Grand Prix'sinin şifresiz yayınlanacağının açıklanmasının ardından yarışseverler nasıl izleneceğinin merak etmeye başladı. S Sport uydudan şifresiz olarak görüntülenebilecek.

S Sport'u, D Smart 79, Kablo TV 241,Tivibu 74, Web ,Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izleyebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6 frekanslarıyla kanalı aratabilirsiniz.