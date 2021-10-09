Formula 1'de yarış heyecanı Türkiye'de devam ediyor. Yarış tutkunlarının merakla beklediği büyük İStanbul Grand Prix'si yarışına artık kısa bir süre kaldı. Büyük yarışın öncesinde ise heyecan sıralama turları ile devam edecek. Sıralama turlarını izlemek isteyen taraftalar ise internet arama motorlarında Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) sıralama turları canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte yarışın canlı yayın linki...

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) SIRALAMA TURLARI CANLI İZLE

Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) sıralama turları 9 Ekim 2021 Cumartesi bugün oynanacak. Karşılaşma saat 15.00'da başlayacak. İstanbul'da, İstanbul Park'da gerçekleştirilecek sıralama turlarını izlemek için Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) sıralama turları canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX (GP) SIRALAMA TURLARI S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) sıralama turları S Sport 2 ve S Spor Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Yarışseverler bu heyecan dolu anları S Sport 2 kanalından şifresiz olarak izleyebilecekken, S Sport Plus'dan ise şifreli olarak takip edebilecek. S Sport 2'yi izlemek için Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) S Sport 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Formula 1 sıralama turu yarışlarını uydu üzerinden şifresiz bir şekilde yayınlayacağını duyurmuştu. S Sport'u uydudan izlemek için frekans bilgiler şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6 frekanslarıyla kanalı aratabilirsiniz.

Öte yandan S Sport'u, D Smart 79, Kablo TV 241,Tivibu 74, Web ,Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izleyebilirsiniz.