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  3. Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

Formula 1'de İstanbul'da devam eden heyecana yağmur engel olurken Mercedes Takımı'nın sosyal medya hesabından "Çocuklar Inters'e doğru yola çıkıyorlar." ifadesiyle yapılan paylaşımda Tuzla Belediyesi'ne ait yolu temizleme araçlarının paylaşıldı. Söz konusu paylaşıma Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı'nın verdiği "Hey Toto! Gelecek yıl için Russell ve Hamilton yerine bizimkileri düşünüyor musun? yanıtı sosyal medyayı salladı.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

Formula 1'de takviminde sezonun 16.yarışı olan Türkiye Grand Prix'i heyecanı sıralama turları ile devam ederken İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, yarışı engelledi. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi'ne ait yol temizleme araçları piste girdi.

TUZLA BELEDİYESİNİN ARAÇLARINI PAYLAŞTILAR

Yarışta boy gösteren Mercedes takımının Twitter hesabından yapılan paylaşımda," Çocuklar Inters'e doğru yola çıkıyorlar." ifadeleri kullanılırken Tuzla Belediyesi'ne ait yol temizleme araçlarının görsellerine yer verilmesi olay oldu.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

ŞADİ YAZICI YANIT VERDİ

Paylaşıma yanıt veren Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı'nın "Hey Toto! Gelecek yıl için Russell ve Hamilton yerine bizimkileri düşünüyor musun?" ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu. 

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ HAKKINDA BİLGİLER

Sezonun 16. etabı olan 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak olan Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

FORMULA 1 DE PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLANSMANINDA SON DURUM

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

​Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 397,5

2. Red Bull: 364,5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ine damga vuran paylaşım! Mercedes, Tuzla Belediyesi araçların paylaştı, Başkan Şadi Yazıcı cevabı yapıştırdı

Tayfun Altuntaş
Editör
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