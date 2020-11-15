Formula 1, dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı yarış olarak tüm dünyada heyecanla beklenen yarış, 2011 yılının ardından ilk kez İstanbul'da düzenleniyor. Saatler kala spor tutkunlarının heyecanla beklediği yarışı izlemek isteyenler, Formula 1 İstanbul hangi kanalda? Saat kaçta? sorularının cevaplarına bakıyor. İşte Formula 1 İstanbul yarışı hakkında tüm detaylar...

FORMULA 1 İSTANBUL HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü gerçekleşti. Saat 11.00'de başlayan 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta yayımlandı. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı olarak verildi.

Yarış ise 15 Kasım Pazar günü (bugün) saat 13.10'da, TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayımlanacak.

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP

PİLOTLARIN YORUMLARI

İlk antrenman turlarının ardından pilotlar pistin kayganlığı nedeniyle zaman zaman serzenişlerde bulundu. Dünün lideri Max Verstappen "Sanki buz üzerindeyiz. Umarım yağmur yağmaz çünkü böyle bir durumda gerçekten buz üzerinde araç kullanıyormuşuz gibi olacak ve çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!" ifadelerini kullandı.

İlk antrenamn turlarında umduğu hızı bulamayan Lewis Hamilton ise "Bugün rezaletti, bilmiyorum neden! Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi.

İstanbul'da daha önce yarışan dünya şampiyonu Vettel de pistin kaygan olduğuna dikkat çekerek "Asfalt çok yeni, çok kaygandı. Ama günün sonuna doğru daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

POLE POZİSYONU KAZANDIRIYOR

Formula 1'de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'inin 5'ini "pole" pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.

Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı.

Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel ile 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.