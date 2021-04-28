Kanada Grand Prix'si iptal edilmesinin ardından Formula 1'den flaş Türkiye kararı geldi. Peki Formula 1 İstanbul'da mı yapılacak? | Formula 1 Türkiye hangi tarihlerde yapılacak? | Türkiye GP açıklaması İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?

Formula 1 yeniden İstanbul'da yapılacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK? | TÜRKİYE GP AÇIKLAMASI

Formula 1 yönetimi, 11-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Kanada GP'nin iptal edildiğini ve yerine Türkiye GP'nin dahil edildiğini açıkladı.

Formula 1 yönetimi, 11-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Kanada GP'nin iptal edildiğini ve yerine Türkiye GP'nin dahil edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye, Kanada'nın yerine 2021 Takvimine dahil oldu. 2 yıllık sözleşmesi olan Kanada, 2022'de takvime dönmesini bekliyoruz" denildi.

Türkiye GP, geçtiğimiz yıl da Formula 1 takvimine eklenmiş ve 13-14-15 Kasım tarihlerinde organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yarışı kazanan Lewis Hamilton, şampiyonluğunu da ilan etmişti.

F1 Başkanı Stefano Domenicali, "Türkiye'nin geçen sezonki muhteşem yarıştan sonra 2021'de Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye, harika mücadelelere sahne olan bir pist. Formula 1'e ev sahipliği yapmak için isteklerini gösteren Türkiye'deki organizatör ve yetkililere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin TC Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLET SATIŞLARI NASIL YAPILACAK?

Bilet satışları ile ilgili de konuşan Vural Ak "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" dedi.