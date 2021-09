Ülkemizde en sevilen sporlardan biri olan ve büyük ilgi duyulan Formula 1'de, İtalya Grand Prix'sinde koşulacak sezonun 14. yarışı tüm yarış tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Bu yarışı izlemek isteyen sporseverler internet arama motorlarında Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki arıyor. Bu heyecan dolu yarışın canlı yayın linkine sizler için haberimizde yer verdik...

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX (GP) CANLI İZLE

Formula 1 İtalya Grand Prix 12 Eylül 2021 Pazar bugün yapılacak. Yarışa saat 16.00'da start verilecek. İtalya'da bulunan 5793 kilometrelik Autodromo Nazionale di Monza pistinde 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışı canlı olarak izlemek için Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX (GP) S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 İtalya Grand Prix'si S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Yarış tutkunları bu heyecan dolu yarışı şifreli olarak izleyebilecek. S Sport Plus kanalını canlı olarak izlemek için Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) S Sport Plus canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport Plus kanalı şifreli olduğundan, bu kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın alarak kanalı izleyebilirsiniz.