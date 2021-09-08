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Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de heyecan dolu son yarışı Verstappen kazanmıştı. Bu mücadelenin ardından gözler bir sonraki yarış olan İtalya Grand Prix'sine çevrildi. Peki Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1 de heyecan sezonun 14. yarışı ile devam edecek. Hollanda grand Prix'sini kazanarak liderliği yeniden ele geçiren Verstappen ile ikinci Hamilton arasında geçen kıyasıya mücadele İtalya Grand Prix'si ile sürecek. Heyecan dolu yarışı takip etmek isteyen sperseverlerin aklına ise Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? soruları geldi. İşte cevaplar...

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya'da bulunan 5793 kilometrelik Autodromo Nazionale di Monza pistinde 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışta antrenman turları 10 Eylül 2021 Cuma günün TSİ 15.30 ve 19.00 ile 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 13.00 ve 17.30 saatlerinde yapılacak. Zorlu ana yarış ise 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. 

Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 İtalya Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

PİLOTLAR KLASMANI

1.    Max Verstappen     224.5
2.    Lewis Hamilton      221.5
3.    Valtteri Bottas        123
4.    Lando Norris          114
5.    Sergio Pérez           108
6.    Charles Leclerc       92
7.    Carlos Sainz            89.5
8.    Pierre Gasly             66
9.    Daniel Ricciardo      56
10.    Fernando Alonso   46

TAKIMLAR KLASMANI

1.    MERCEDES                                     344.5
2.    RED BULL RACING HONDA          332.5
3.    FERRARI                                          181.5
4.    MCLAREN RENAULT                      170
5.   Alpine F1 Team                                  90
6.    AlphaTauri                                         84
7.    Aston Martin                                     53
8.   WILLIAMS MERCEDES                     20
9.    ALFA ROMEO RACING FERRARI    3
10.   HAAS FERRARI                                0

Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

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