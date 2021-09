Formula 1 de heyecan sezonun 14. yarışı ile devam edecek. Hollanda grand Prix'sini kazanarak liderliği yeniden ele geçiren Verstappen ile ikinci Hamilton arasında geçen kıyasıya mücadele İtalya Grand Prix'si ile sürecek. Heyecan dolu yarışı takip etmek isteyen sperseverlerin aklına ise Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? soruları geldi. İşte cevaplar...

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya'da bulunan 5793 kilometrelik Autodromo Nazionale di Monza pistinde 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışta antrenman turları 10 Eylül 2021 Cuma günün TSİ 15.30 ve 19.00 ile 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 13.00 ve 17.30 saatlerinde yapılacak. Zorlu ana yarış ise 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 İtalya Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen 224.5

2. Lewis Hamilton 221.5

3. Valtteri Bottas 123

4. Lando Norris 114

5. Sergio Pérez 108

6. Charles Leclerc 92

7. Carlos Sainz 89.5

8. Pierre Gasly 66

9. Daniel Ricciardo 56

10. Fernando Alonso 46

TAKIMLAR KLASMANI

1. MERCEDES 344.5

2. RED BULL RACING HONDA 332.5

3. FERRARI 181.5

4. MCLAREN RENAULT 170

5. Alpine F1 Team 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. WILLIAMS MERCEDES 20

9. ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10. HAAS FERRARI 0