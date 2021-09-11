Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan isim Daniel Ricciardo oldu! Verstappen ve Hamilton'un kazası yarışa damga vurdu!

Ülkemizde en sevilen sporlardan biri olan ve büyük ilgi duyulan Formula 1'de, İtalya Grand Prix'sinde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İtalya'nın Monza kentinde bulunan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenen bu heyecan dolu yarışta, bu sezon şampiyonluk mücadelesinde olan Hollandalı Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki kaza olay oldu. Öte yandan yarışı ise Daniel Ricciardo kazandı.

YARIŞ DIŞI KALDILAR

Daha önce Büyük Britanya Grand Prix'sinde de kaza yapan ikili, bu yarışta da benzer bir sonla karşılaştı. Etabın 26. turunda, Hamilton pit-stop'tan çıktığı sırada iki pilotun aracı, yan yana geldi. Bu sırada bordüre çarpan Verstappen'in aracının tekerleri, Hamilton'ın aracıyla temas etti. Bu temasın ardından Verstappen'in aracı havalanarak Hamilton'ın aracının üstüne düştü ve iki pilot, pist dışına çıkarak yarış dışı kaldı.

AVANTAJINI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Kazada herhangi bir şekilde yara almayan iki pilotun diskalifiye olmasının ardından avantajını iyi değerlendiren McLaren-Mercedes'ten Ricciardo, yarışı 1:21:54.365'lik süresiyle birinci bitirdi. En hızlı tur puanını da elde eden Avustralyalı pilot, 26 puanla etabı tamamladı.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen 226.5

2. Lewis Hamilton 221.5

3. Valtteri Bottas 141

4. Lando Norris 132

5. Sergio Pérez 118

6. Charles Leclerc 104

7. Carlos Sainz 97.5

8. Daniel Ricciardo 83

9. Pierre Gasly 66

10. Fernando Alonso 50

TAKIMLAR KLASMANI

1. MERCEDES 362.5

2. RED BULL RACING HONDA 344.5

3. MCLAREN RENAULT 215

4. FERRARI 201.5

5. Alpine F1 Team 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. WILLIAMS MERCEDES 22

9. ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10. HAAS FERRARI 0