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Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan isim Daniel Ricciardo oldu! Verstappen ve Hamilton'un kazası yarışa damga vurdu!

Formula 1'de sezonun 14. ayağı olan İtalya Grand Prix'sinde Hamilton ve Verstappen'in kaza yaşadığı yarışta McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu.

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan isim Daniel Ricciardo oldu! Verstappen ve Hamilton'un kazası yarışa damga vurdu!

Ülkemizde en sevilen sporlardan biri olan ve büyük ilgi duyulan Formula 1'de, İtalya Grand Prix'sinde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İtalya'nın Monza kentinde bulunan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenen bu heyecan dolu yarışta, bu sezon şampiyonluk mücadelesinde olan Hollandalı Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki kaza olay oldu. Öte yandan yarışı ise Daniel Ricciardo kazandı.

YARIŞ DIŞI KALDILAR

Daha önce Büyük Britanya Grand Prix'sinde de kaza yapan ikili, bu yarışta da benzer bir sonla karşılaştı. Etabın 26. turunda, Hamilton pit-stop'tan çıktığı sırada iki pilotun aracı, yan yana geldi. Bu sırada bordüre çarpan Verstappen'in aracının tekerleri, Hamilton'ın aracıyla temas etti. Bu temasın ardından Verstappen'in aracı havalanarak Hamilton'ın aracının üstüne düştü ve iki pilot, pist dışına çıkarak yarış dışı kaldı.

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan isim Daniel Ricciardo oldu! Verstappen ve Hamilton'un kazası yarışa damga vurdu!

AVANTAJINI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Kazada herhangi bir şekilde yara almayan iki pilotun diskalifiye olmasının ardından avantajını iyi değerlendiren McLaren-Mercedes'ten Ricciardo, yarışı 1:21:54.365'lik süresiyle birinci bitirdi. En hızlı tur puanını da elde eden Avustralyalı pilot, 26 puanla etabı tamamladı.

PİLOTLAR KLASMANI

1.    Max Verstappen   226.5
2.    Lewis Hamilton    221.5
3.    Valtteri Bottas      141
4.    Lando Norris        132
5.    Sergio Pérez        118
6.    Charles Leclerc    104
7.    Carlos Sainz         97.5
8.    Daniel Ricciardo    83
9.    Pierre Gasly          66
10.   Fernando Alonso  50

TAKIMLAR KLASMANI

1.    MERCEDES                                      362.5
2.    RED BULL RACING HONDA            344.5
3.    MCLAREN RENAULT                       215
4.    FERRARI                                           201.5
5.    Alpine F1 Team                                  95
6.    AlphaTauri                                          84
7.    Aston Martin                                       59
8.    WILLIAMS MERCEDES                     22
9.    ALFA ROMEO RACING FERRARI     3
10.    HAAS FERRARI                               0

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan isim Daniel Ricciardo oldu!

 

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