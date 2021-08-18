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Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!

Formula 1'e koronavirüs engeli geldi. 10 Ekim 2021 tarihinde yapılması planlanan Japonya GP'si, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si olarak gerçekleşecekti. Ancak bölgedeki artan koronavirüs vakaları nedeni ile Formula 1 tarafından bu organizasyonun iptal edildiği açıklandı.

Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!

COVİD-19 ENGELİ

Formula 1'in resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde yapılması planlanan yarış bu yıl yapılmayacak. Açıklamada bunun nedeni olarak Covid 19'un organizasyonun düzenlenmesine karşı olan etkisi öne sürüldü.

Formula 1 yönetimi, takvimde oluşan boşluğu doldurmak içini ise çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni takvim açıklanacak.

 

 

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