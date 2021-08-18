Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!
Formula 1'e koronavirüs engeli geldi. 10 Ekim 2021 tarihinde yapılması planlanan Japonya GP'si, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si olarak gerçekleşecekti. Ancak bölgedeki artan koronavirüs vakaları nedeni ile Formula 1 tarafından bu organizasyonun iptal edildiği açıklandı.
COVİD-19 ENGELİ
Formula 1'in resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde yapılması planlanan yarış bu yıl yapılmayacak. Açıklamada bunun nedeni olarak Covid 19'un organizasyonun düzenlenmesine karşı olan etkisi öne sürüldü.
Formula 1 yönetimi, takvimde oluşan boşluğu doldurmak içini ise çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni takvim açıklanacak.
While we’re not racing in Japan this year…— Formula 1 (@F1) August 18, 2021
We can’t wait to put on a show for the Japanese fans in 2022!
2022年にはまた日本のファンのみなさんのためにレースを開催できることを楽しみにしています！#Japanese GP ?? #F1 pic.twitter.com/KDLxQ6VbFE