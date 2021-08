Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si olarak gerçekleşecekti. Ancak bölgedeki artan koronavirüs vakaları nedeni ile Formula 1 tarafından bu organizasyonun iptal edildiği açıklandı.

Formula 1'in resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde yapılması planlanan yarış bu yıl yapılmayacak. Açıklamada bunun nedeni olarak Covid 19'un organizasyonun düzenlenmesine karşı olan etkisi öne sürüldü.

Formula 1 yönetimi, takvimde oluşan boşluğu doldurmak içini ise çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni takvim açıklanacak.

While we’re not racing in Japan this year…



We can’t wait to put on a show for the Japanese fans in 2022!



2022年にはまた日本のファンのみなさんのためにレースを開催できることを楽しみにしています!#Japanese GP ?? #F1 pic.twitter.com/KDLxQ6VbFE