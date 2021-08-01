Formula 1 Macaristan GP canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linki | Formula 1 Macaristan GP nasıl izlerim?

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı Macaristan'ın başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde yapılacak olan sezonun 11.yarışı ile devam edecek. Sırama turlarının en hızlısı olan Lewis Hamilton ilk cepte başlayacağı yarışı canlı olarak izlemek isteyen yarış tutkunları Formula 1 Macaristan GP canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linki başlıklarının yanı sıra Formula 1 Macaristan GP nasıl izlerim? sorusuna da internet arama motorlarında araştırıyor.

FORMULA 1 MACARİSTAN GP CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 Macaristan Grand Prix'i 1 Ağustos 2021 Pazar günü 70 tur üzerinden Türkiye saati ile bugün 16.00'da başlayacak. Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek yarış birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 Macaristan GP, S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından ekranlara gelecek.

S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir. S Sport 2 kanalı Vodafone TV uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

S Sport'a üye olmak için tıklayınız.

Vodafone TV için tıklayınız.

FORMULA 1 MACARİSTAN GP S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 Macaristan GP'sinde hız tutkunlarına seyir zevki yaşatacak olan heyecan, S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport 2 kanalını izlemek için tıklayınız.

FORMULA 1 MACARİSTAN GRAND PRİX'İNİ NASIL İZLERİM 2021 ? FORMULA 1 TÜRKİYE'DE NASIL İZLENİR?

1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak olan Formula 1 Macaristan GP'sini ülkemizde S Sport 2 ve S Sport + kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport 2 kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

D-Smart – 79. Kanal

Turkcell TV+ – 78. Kanal

Tivibu – 74. Kanal

Kablo TV – 241. Kanal

Vodafone TV – 12. Kanal

FORMULA 1'DE SON DURUM

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

- Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 289

2. Mercedes: 285

3. McLaren: 163

4. Ferrari: 148

5. AlphaTauri: 49