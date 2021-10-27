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Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de ABD Grand Prix'sinin Verstappen zaferiyle sonuçlanmasının ardından gözler Meksika Grand Prix'sine çevrildi. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler internette Formula 1 Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde...

Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı.  ABD'de gerçekleştirilen dev yarışın ardından gözler sezonun 18. ayağı olan Meksika Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Meksika Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı, Meksika'da bulunan 4.304 km kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 5 Kasım 2021 TSİ 20.30 ve 6 Kasım 2021 00.00 ile 20.00'da, sıralama turu 6 Kasım 2021 23.00'da yapılacak.  Zorlu yarış ise 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 22.00 'da başlayacak.

Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FOMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1Netherlands Max Verstappen287.5
2United Kingdom Lewis Hamilton275.5
3Finland Valtteri Bottas185
4Mexico Sergio Perez150
5United Kingdom Lando Norris149
6Monaco Charles Leclerc128
7Spain Carlos Sainz Jr.122.5
8Australia Daniel Ricciardo105
9France Pierre Gasly74
10Spain Fernando Alonso58

Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

1Germany Mercedes460.5
2Austria Red Bull Racing437.5
3United Kingdom McLaren254
4Italy Ferrari250.5
5France Alpine104
6Italy AlphaTauri94
7United Kingdom Aston Martin Racing62
8United Kingdom Williams23
9Italy Alfa Romeo7
10United States Haas F1 Team 

 

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