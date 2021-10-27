Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı. ABD'de gerçekleştirilen dev yarışın ardından gözler sezonun 18. ayağı olan Meksika Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Meksika Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı, Meksika'da bulunan 4.304 km kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 5 Kasım 2021 TSİ 20.30 ve 6 Kasım 2021 00.00 ile 20.00'da, sıralama turu 6 Kasım 2021 23.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 22.00 'da başlayacak.

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

FOMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1 Max Verstappen 287.5 2 Lewis Hamilton 275.5 3 Valtteri Bottas 185 4 Sergio Perez 150 5 Lando Norris 149 6 Charles Leclerc 128 7 Carlos Sainz Jr. 122.5 8 Daniel Ricciardo 105 9 Pierre Gasly 74 10 Fernando Alonso 58

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