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Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?

Formula 1'de İspanya GP'sinin tamamlanmasının ardından sıra Fransa'daki Monaco Grand Prix'ine geldi. Hız tutkunları zorlu yarışı izlemek istedikleri için Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Peki Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?

Formula 1'de İspanya Grand Prix'inin son şampiyon Lewis Hamilton tarafından kazanılmasının ardından bu kez heyecan  Fransa'ya taşındı taşındı. Sezonun 5. ayağı, Fransa Monoca'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek.  Monte Carlo'da 3 bin 337 kilometrelik Circuit de Monaco'nun pistinde 78 tur üzerinden gerçekleşecek olan  2021 Monaco Grand Prix'ini  ülkemizde de takip etmek  isteyenler Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle |şeklinde aramalarda bulunuyor. Peki Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir? Detaylar haberimizde... 

Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?

FORMULA 1 MONACO GRAND PRİX 2021 CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE |

Formula 1'de sezonun 5. yarışı Monaco Grand Prix'si, 23 Mayıs'ta yapılacak. Formula 1 Monaco GP'si ülkemizde S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir. 

S Sport'a üye olmak için tıklayınız.

İSPANYA'DA HAMİLTON KAZANDI

İspanya'da sezonun 4. mücadelesi, Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ilk cepten başladığı yarışı 1:33.07.680'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve sezonun 3'üncü, kariyerinin ise 98'inci birinciliğine ulaştı.

Yarışın uzun bir bölümünde ilk sırada yer almasına rağmen son turlarda Hamilton'a geçilen Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 15.841 saniye arkasında ikinci, Hamilton'dan 26.610 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLANSMANI SIRALAMASI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 80

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 41

5. Charles Leclerc (Monaco): 40

TAKILMLAR KLANSMANI SIRALAMASI

1. Mercedes: 141

2. Red Bull: 112

3. McLaren: 65

4. Ferrari: 60

5. Alpine: 15

Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?

FORMULA 1 MONACO GRAND PRİX 2021 CANLI VEREN KANALLAR

Formula 1  2021 Monaco GP'sini canlı yayınla verecek kanallar şunlardır:

ÜLKEKANAL 
AFRICASuperSport 
ALBANIARTSH 
ASIAFox Sports Channels
STAR Sports (Indian subcontinent)		 
AUSTRALIAFox Sports Channels
Network Ten		 
AUSTRIAServus TV
ORF		 
AZERBAIJANAzTV
Idman Azerbaycan		 
BELGIUMRTBF
Telenet
Play Sport Open
VRT		 
BOSNIASport Klub 
BRAZILBandeirantes 
BULGARIANova
Diema Sport		 
CANADARDS
RDS 2
TSN
Noovo		 
CHINACCTV
Tencent
Guangdong TV
Great Sports TV		 
CROATIASport Klub 
CYPRUSCytavision 
CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIAAMC 
DENMARKTV3+
TV3 Sport
Viaplay		 
ESTONIAViaplay 
EURASIASetanta Sports 
FINLANDC More Max
MTV		 
FRANCECanal+ 
GERMANYSky Deutschland
RTL		 
GREECEERT
Cosmote TV		 
HUNGARYM4 
ICELANDViaplay 
ISRAELThe Sports Channel 
ITALYSky Italia
TV8		 
JAPANFuji TV
Dazn		 
KOSOVOSport Klub 
LATIN AMERICAFox Sports Channels
ESPN		 
LATVIAViaplay 
LITHUANIAViaplay 
LUXEMBOURGRTL Télé Lëtzebuerg 
MACEDONIASport Klub 
MALTAGo Sports 
MENAMBC Action
Shahid		 
MONTENEGROSportKlub 
HOLLANDAZiggo
NOS		 
YENİ ZELANDASpark Sport 
NORVEÇV sport 1
V sport +
Viaplay		 
POLONYAEleven Sports
Polsat		 
PORTEKİZEleven Sports 
ROMANYADigisport
Telekom Romania
Look Sport		 
RUSYAMatch TV 
SIRBİSTANSportKlub 
SLOVENYASportKlub 
İSPANYA VE ANDORRAF1 DAZN 
İSVEÇViaplay
V sport motor
TV10		 
İSVİÇRESRF
RSI
RTS		 
TÜRKİYES Sport
S Sport Plus		 
UKRAYNASetanta Ukraine 
BİRLEŞİK DEVLETLERC4
Sky Sports		 
ABDESPN
ESPN Deportes
 
 

FORMULA 1 2021 MONACO GRAND PRİX'İNİ NASIL İZLERİM 2021 ? FORMULA 1 TÜRKİYE'DE NASIL İZLENİR?

Formula 1 Monaco GP'sini ülkemizde S Sport  2 ve S Sport + kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport 2  kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO,  Tivibu Go,  BluTV,  F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

Haber: Tayfun Altuntaş

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