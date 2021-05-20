Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?

Formula 1'de İspanya Grand Prix'inin son şampiyon Lewis Hamilton tarafından kazanılmasının ardından bu kez heyecan Fransa'ya taşındı taşındı. Sezonun 5. ayağı, Fransa Monoca'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek. Monte Carlo'da 3 bin 337 kilometrelik Circuit de Monaco'nun pistinde 78 tur üzerinden gerçekleşecek olan 2021 Monaco Grand Prix'ini ülkemizde de takip etmek isteyenler Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | şeklinde aramalarda bulunuyor. Peki Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

FORMULA 1 MONACO GRAND PRİX 2021 CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE |

Formula 1'de sezonun 5. yarışı Monaco Grand Prix'si, 23 Mayıs'ta yapılacak. Formula 1 Monaco GP'si ülkemizde S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir.

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İSPANYA'DA HAMİLTON KAZANDI

İspanya'da sezonun 4. mücadelesi, Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ilk cepten başladığı yarışı 1:33.07.680'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve sezonun 3'üncü, kariyerinin ise 98'inci birinciliğine ulaştı.

Yarışın uzun bir bölümünde ilk sırada yer almasına rağmen son turlarda Hamilton'a geçilen Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 15.841 saniye arkasında ikinci, Hamilton'dan 26.610 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLANSMANI SIRALAMASI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 80

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 41

5. Charles Leclerc (Monaco): 40

TAKILMLAR KLANSMANI SIRALAMASI

1. Mercedes: 141

2. Red Bull: 112

3. McLaren: 65

4. Ferrari: 60

5. Alpine: 15

FORMULA 1 MONACO GRAND PRİX 2021 CANLI VEREN KANALLAR

Formula 1 2021 Monaco GP'sini canlı yayınla verecek kanallar şunlardır:

FORMULA 1 2021 MONACO GRAND PRİX'İNİ NASIL İZLERİM 2021 ? FORMULA 1 TÜRKİYE'DE NASIL İZLENİR?

Formula 1 Monaco GP'sini ülkemizde S Sport 2 ve S Sport + kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport 2 kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

Haber: Tayfun Altuntaş