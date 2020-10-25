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Formula 1 Portekiz GP CANLI İZLE

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 12. yarışıyla sürecek. Formula 1 Portekiz GP'sini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

Formula 1 Portekiz GP CANLI İZLE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 12. etabı, Portekiz'in Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak.

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Ekim Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 7, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Portekiz'deki 12. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 230 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (Hollanda): 147

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 78

5. Sergio Perez (Meksika): 68

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 391

2. Red Bull-Honda: 211

3. Racing Point: 120

4. McLaren: 116

5. Renault: 114

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Onur Çelik
Spor Editörü


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