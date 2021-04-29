Dünyada en çok takip edilen otomobil yarışı Formula 1'de heyecan takvimde yer alan 23 yarışla devam edecek. Bu kapsamda Portekiz GP'si heyecanı yaşanacak. Yarışın ne zaman, hangi saatte yapılacağını merak eden hız tutkunları internet arama motorlarında Formula 1 Portekiz GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarını bulmaya çalışıyorlar. Tüm detaylar haberimizde...

FORMULA 1 PORTEKİZ GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA 2021 ?

Formula 1 Portekiz Grand Prix'inde birinci antrenman turları 30 Nisan Cuma günü Türkiye saati ile 13.30'da başlayacak. Tur, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İkinci antrenman turları ise aynı gün (30 Nisan Cuma) saat 17.00'de başlayacak ve S Sport kanalından yayınlanacak.

Üçüncü antrenman turu heyecanı ise 1 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak. Tur, saat 13.00'de başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

Portekiz GP'si heyecanı ise 2 Mayıs Pazar günü yaşanacak. Yarış saat 17.00'de başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

FORMULA 1 PORTEKİZ GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Portekiz GP'si heyecanı S Sport kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

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