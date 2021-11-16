Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı. Brezilya'da gerçekleştirilen heyecan dolu yarışın ardından gözler sezonun 20. ayağı olan Qatar Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Qatar Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki arıyor. İşte yarışın canlı yayın izle linki...

FORMULA 1 QATAR GRAND PRİX (GP) YARIŞI CANLI İZLE

Formula 1 Qatar Grand Prix yarışı, Qatar bulunan 5,4 kilometrelik Losail Pisti'nde 53 tur üzerinden düzenlenecek. 21 Kasım 2021 Pazar bugün saat 17.00 'da başlayacak heyecan dolu yarışı izlemek için Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 QATAR GRAND PRİX (GP) YARIŞI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 Qatar Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. S Sport'u izlemek için Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.