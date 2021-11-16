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Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'sinin Hamilton'un zaferiyle sonuçlanmasının ardından gözler Qatar Grand Prix'sine çevrildi. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler internette Formula 1 Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde...

Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı.  Brezilya'da gerçekleştirilen heyecan dolu yarışın ardından gözler sezonun 20. ayağı olan Qatar Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Qatar Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 QATAR GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Qatar Grand Prix yarışı, Qatar bulunan 5,4 kilometrelik Losail Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 19 Kasım 2021 TSİ 13.00 ile 17.00 ve 20 Kasım 14.00, sıralama turu 20 Kasım 2021 20.00'da yapılacak.  Zorlu yarış ise 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 17.00 'da başlayacak.

Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 QATAR GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Qatar Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1Netherlands Max Verstappen332.5
2United Kingdom Lewis Hamilton318.5
3Finland Valtteri Bottas203
4Mexico Sergio Perez178
5United Kingdom Lando Norris151
6Monaco Charles Leclerc148
7Spain Carlos Sainz Jr.139.5
8Australia Daniel Ricciardo105
9France Pierre Gasly92
10Spain Fernando Alonso62

 

Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

1Germany Mercedes521.5
2Austria Red Bull Racing510.5
3Italy Ferrari287.5
4United Kingdom McLaren256
5France Alpine112
6Italy AlphaTauri112
7United Kingdom Aston Martin Racing68
8United Kingdom Williams23
9Italy Alfa Romeo11
10United States Haas F1 Team 
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