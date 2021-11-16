Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı. Brezilya'da gerçekleştirilen heyecan dolu yarışın ardından gözler sezonun 20. ayağı olan Qatar Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Qatar Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 QATAR GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Qatar Grand Prix yarışı, Qatar bulunan 5,4 kilometrelik Losail Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 19 Kasım 2021 TSİ 13.00 ile 17.00 ve 20 Kasım 14.00, sıralama turu 20 Kasım 2021 20.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 17.00 'da başlayacak.

FORMULA 1 QATAR GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Qatar Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1 Max Verstappen 332.5 2 Lewis Hamilton 318.5 3 Valtteri Bottas 203 4 Sergio Perez 178 5 Lando Norris 151 6 Charles Leclerc 148 7 Carlos Sainz Jr. 139.5 8 Daniel Ricciardo 105 9 Pierre Gasly 92 10 Fernando Alonso 62

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI