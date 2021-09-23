Dünyanın en önemli yarış pilotlarının kıyasıya mücadele edeceğiFormula 1 Rusya Grand Prix yarışı merakla bekleniyor. Antrenman ve eleme turlarının ardından ana yarışa start verilmeye hazırlanılıyor. Bu nefes kesen yarışı izlemek isteyen sporseverler ise Formula 1 Rusya Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki arıyor. İşte yarışın canlı yayın linki...

FORMULA 1 RUSYA GRAND PRİX (GP) CANLI İZLE

Rusya'da Sochi pistinde 26 Eylül Pazar günü saat 15.00'de gerçekleşecek heyecan dolu yarışı canlı olarak izlemek için

Formula 1 Belçika Grand Prix (GP) canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 RUSYA GRAND PRİX (GP) S SPORTS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yarış tutkunlarının merakla beklediği bu yarış, S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu yarışı şifreli olarak izleyebilecek. S Sport kanalını canlı olarak izlemek için Formula 1 Rusya Grand Prix S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Spor Smart, D Smart bünyesine bağlı bir kanal olduğundan bu yarışı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden üyelik alarak kanalı izleyebilirsiniz.

Ayrıca D Smart 79,Kablo TV 241,Tivibu 74,Web ,Turkcell TV+ 78,Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

