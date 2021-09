12 Eylül'de İtalya'da bulunan 5793 kilometrelik Autodromo Nazionale di Monza pistinde gerçekleşen efsane yarışın ardından sıra Rusya Grand Prix'sine geldi. Yarışın gerçekleşmesine az bir zaman kala internette Formula 1 Rusya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? çokça soruları aratılır oldu. İşte detaylar...

FORMULA 1 RUSYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'sinde heyecan dorukta olmaya devam ediyor. Pist uzunluğu 5.848 km olan Sochi pistinde gerçekleşecek olan yarış 53 tur üzerinden oluşacak.

Antreman turları ise 24 Eylül 2021 Cuma günü 12.30-13.30, 16:00-17.00 saatleri ve 25 Eylül 2021 Cumartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 25 Eylül Cumartesi günü 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek sıralama turlarının ardından zorlu ana yarış 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 15.00'de izleyicilerle buluşacak.

FORMULA 1 RUSYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Rusya Grand Prix'i S Sport, S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

Heyecanla beklenen yarışmanın pilotlar klasmanında Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan, Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan, Valtteri Bottas (Finlandiya): 141 puan, Lando Norris (Büyük Britanya): 132 puan, Sergio Perez (Meksika): 118 puanla yer alıyor.

Takımlar klasmanında ise Mercedes 362,5, Red Bull-Honda: 344.5, McLaren-Mercedes: 215, Ferrari: 201,5, Alpine-Renault: 95 puanla yer alacak.