Formula 1 Rusya Grand Prix'si yağmurla sona erdi! Hamilton 100. zaferini elde etti!

Formula 1'de, Türkiye Grand Prix'si öncesindeki son yarış olan Rusya GP'de başlangıçta herhangi bir yağış görülmüyordu. Yağmurun şiddetti arttığı son turlarda peş peşe pitler başladı. Son bölümde ortalık oldukça karışık bir hal aldı. Verstappen, Sainz ve Ricciardo gibi bazı isimler pite girdi. Hamilton yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve yarışı birinci tamamlayarak 100. zaferini aldı.

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Lewis Hamilton 246.5 2. Max Verstappen 244.5 3. Valtteri Bottas 151 4. Lando Norris 139 5. Sergio Pérez 120 6. Carlos Sainz 112.5 7. Charles Leclerc 104 8. Daniel Ricciardo 95 9. Pierre Gasly 66 10. Fernando Alonso 58

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI