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  3. Formula 1 Rusya Grand Prix'si yağmurla sona erdi! Hamilton 100. zaferini elde etti!

Formula 1 Rusya Grand Prix'si yağmurla sona erdi! Hamilton 100. zaferini elde etti!

Formula 1'de yarış heyecanı 2021 sezonunun 15. yarışı olan Rusya Gran Prix'si ile sürdü. Yağmurun da yağdığı yarışı Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 Rusya Grand Prix'si yağmurla sona erdi! Hamilton 100. zaferini elde etti!

Formula 1'de, Türkiye Grand Prix'si öncesindeki son yarış olan Rusya GP'de başlangıçta herhangi bir yağış görülmüyordu. Yağmurun şiddetti arttığı son turlarda peş peşe pitler başladı. Son bölümde ortalık oldukça karışık bir hal aldı. Verstappen, Sainz ve Ricciardo gibi bazı isimler pite girdi. Hamilton yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve yarışı birinci tamamlayarak 100. zaferini aldı.

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

 

1.Lewis Hamilton  246.5
2.Max Verstappen  244.5
3.Valtteri Bottas  151
4.Lando Norris  139
5.Sergio Pérez  120
6.Carlos Sainz  112.5
7.Charles Leclerc  104
8.Daniel Ricciardo  95
9.Pierre Gasly  66
10.Fernando Alonso  58

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

1.MERCEDES397.5
2.RED BULL RACING HONDA364.5
3.MCLAREN RENAULT234
4.FERRARI216.5
5.Alpine F1 Team103
6.AlphaTauri84
7.Aston Martin59
8.WILLIAMS MERCEDES23
9.ALFA ROMEO RACING FERRARI7
10.HAAS FERRARI0

Formula 1 Rusya Grand Prix'si yağmurla sona erdi! Hamilton 100. zaferini elde etti!

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