Formula 1 Rusya Grand Prix'si yağmurla sona erdi! Hamilton 100. zaferini elde etti!
Formula 1'de yarış heyecanı 2021 sezonunun 15. yarışı olan Rusya Gran Prix'si ile sürdü. Yağmurun da yağdığı yarışı Lewis Hamilton kazandı.
Formula 1'de, Türkiye Grand Prix'si öncesindeki son yarış olan Rusya GP'de başlangıçta herhangi bir yağış görülmüyordu. Yağmurun şiddetti arttığı son turlarda peş peşe pitler başladı. Son bölümde ortalık oldukça karışık bir hal aldı. Verstappen, Sainz ve Ricciardo gibi bazı isimler pite girdi. Hamilton yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve yarışı birinci tamamlayarak 100. zaferini aldı.
FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI
|1.
|Lewis Hamilton
|246.5
|2.
|Max Verstappen
|244.5
|3.
|Valtteri Bottas
|151
|4.
|Lando Norris
|139
|5.
|Sergio Pérez
|120
|6.
|Carlos Sainz
|112.5
|7.
|Charles Leclerc
|104
|8.
|Daniel Ricciardo
|95
|9.
|Pierre Gasly
|66
|10.
|Fernando Alonso
|58
FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI
|1.
|MERCEDES
|397.5
|2.
|RED BULL RACING HONDA
|364.5
|3.
|MCLAREN RENAULT
|234
|4.
|FERRARI
|216.5
|5.
|Alpine F1 Team
|103
|6.
|AlphaTauri
|84
|7.
|Aston Martin
|59
|8.
|WILLIAMS MERCEDES
|23
|9.
|ALFA ROMEO RACING FERRARI
|7
|10.
|HAAS FERRARI
|0