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Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta?

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Formula 1 yarışlarında Bahreyn Grand Prix 2021 bugün resmen başlıyor. Sporseverleri ekran başına kilitleyen Formula 1 yarışları için internet kullanıcıları, arama motorlarında Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta? soruları aratılıyor.

Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta?

Bütün dünya tarafından heyecanla beklenen Formula 1 yarışlarında Bahreyn Grand Prix bugün başlıyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma için sıklıkla aratılan Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta? sorularının cevapalrını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Formula 1'in internet sitesinde yer alan takvime göre, Bahreyn GP Formula 1 yarışı saat 28 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta?

BAHREYN GP SAAT KAÇTA?

Saat 18.00'de, S Sport 2 kanalında yayımlanacak olan Bahreyn GP yarışları,canlı olarak verilecek.

Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta?

2021 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

  • 28 Mart: Bahreyn Grand Prix
  • 18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
  • 2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
  • 9 Mayıs: İspanya Grand Prix
  • 23 Mayıs: Monaco Grand Prix
  • 6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
  • 13 Haziran: Kanada Grand Prix
  • 27 Haziran: Fransa Grand Prix
  • 4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
  • 18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
  • 1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
  • 29 Ağustos: Belçika Grand Prix
  • 5 Eylül: Hollanda Grand Prix
  • 12 Eylül: İtalya Grand Prix
  • 26 Eylül: Rusya Grand Prix
  • 3 Ekim: Singapur Grand Prix
  • 10 Ekim: Japonya Grand Prix
  • 24 Ekim: ABD Grand Prix
  • 31 Ekim: Meksika Grand Prix
  • 7 Kasım: Brezilya Grand Prix
  • 21 Kasım: Avustralya Grand Prix
  • 5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
  • 12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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