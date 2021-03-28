Bütün dünya tarafından heyecanla beklenen Formula 1 yarışlarında Bahreyn Grand Prix bugün başlıyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma için sıklıkla aratılan Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta? sorularının cevapalrını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Formula 1'in internet sitesinde yer alan takvime göre, Bahreyn GP Formula 1 yarışı saat 28 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

BAHREYN GP SAAT KAÇTA?

Saat 18.00'de, S Sport 2 kanalında yayımlanacak olan Bahreyn GP yarışları,canlı olarak verilecek.

2021 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ