Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta?
Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Formula 1 yarışlarında Bahreyn Grand Prix 2021 bugün resmen başlıyor. Sporseverleri ekran başına kilitleyen Formula 1 yarışları için internet kullanıcıları, arama motorlarında Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta? soruları aratılıyor.
Bütün dünya tarafından heyecanla beklenen Formula 1 yarışlarında Bahreyn Grand Prix bugün başlıyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma için sıklıkla aratılan Formula 1 saat hangi kanalda, saat kaçta? | Bahreyn GP saat kaçta? sorularının cevapalrını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...
FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Formula 1'in internet sitesinde yer alan takvime göre, Bahreyn GP Formula 1 yarışı saat 28 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve S Sport 2 kanalından yayınlanacak.
BAHREYN GP SAAT KAÇTA?
Saat 18.00'de, S Sport 2 kanalında yayımlanacak olan Bahreyn GP yarışları,canlı olarak verilecek.
2021 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ
- 28 Mart: Bahreyn Grand Prix
- 18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
- 2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
- 9 Mayıs: İspanya Grand Prix
- 23 Mayıs: Monaco Grand Prix
- 6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
- 13 Haziran: Kanada Grand Prix
- 27 Haziran: Fransa Grand Prix
- 4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
- 18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
- 1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
- 29 Ağustos: Belçika Grand Prix
- 5 Eylül: Hollanda Grand Prix
- 12 Eylül: İtalya Grand Prix
- 26 Eylül: Rusya Grand Prix
- 3 Ekim: Singapur Grand Prix
- 10 Ekim: Japonya Grand Prix
- 24 Ekim: ABD Grand Prix
- 31 Ekim: Meksika Grand Prix
- 7 Kasım: Brezilya Grand Prix
- 21 Kasım: Avustralya Grand Prix
- 5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
- 12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix