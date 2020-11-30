Formula 1 Sakhir GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 16. yarışıyla sürecek.

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2020 sezonunun 16. ayağı, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek.

57 turluk mücadelenin antrenman turları, 4 Aralık Cuma günü TSİ 16:30'da başlayacak. İkinci antrenman turları ise yine 4 Aralık Cuma günü 20:30'da yapılacak. Cumartesi günü TSİ 17.00'de yapılacak olan üçüncü antrenman turlarının ardından sıralama turları TSİ 20.00'de yapılacak. Yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek. Antrenman turları, sıralama turları ve yarış S Sport ekranlarından naklen izlenebilecek.

15. YARIŞIN KAZANANI HAMİLTON

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Mercedes'in takımlar, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun 15. mücadelesi, Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı 1.34.01'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Büyük Britanyalı sürücü, sezonun 11, kariyerinin ise 95. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'dan 1.254 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, takım arkadaşı Alexander Albon ise liderin 8.005 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

GROSJEAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti.

Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başardı.

Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olduğu belirtilen Grosjean, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Verilen aranın ardından ikinci kez start alan yarışın 4. turunda, Kvyat'ın aracıyla temas eden Racing Point pilotu Lance Stroll takla atarak yarış dışı kaldı.

Racing Point pilotu Sergio Perez ise bitime 3 tur kala aracının motoru alev alınca yarışı tamamlayamadı.

Formula 1'de yine Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı, 6 Aralık'ta yapılacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 332 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 201

3. Max Verstappen (Hollanda): 189

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 102

5. Sergio Perez (Meksika): 100

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 533

2. Red Bull: 274

3. McLaren: 171

4. Racing Point: 154

5. Renault: 144