Formula 1'de heyecan dolu yarışlarda yeni sezona Bahreyn'de yapılan yarışla başlandı. Zorlu müsabakanın ardından heyecan Suudi Arabistan Grand Prix'si ile sürecek. Yarışın gerçekleşmesine az bir zaman kala internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | Formula 1 Suudi Arabistan GP S Sport Plus canlı yayın izle linki arayışı sürüyor. İşte heyecan dolu yarışın canlı yayın izle linki...

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI CANLI İZLE

Formula 1'de sezonun 2. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde heyecan sürecek. Pist uzunluğu 6.175 km olan Cidde Cadde pistinde gerçekleşecek olan yarış 50 tur üzerinden oluşacak. 27 Mart 2022 Pazar saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak bu heyecan dolu yarışı izlemek için Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI S SPOR PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i S Sport, S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Zorlu yarışı izlemek için Formula 1 Suudi Arabistan GP S Sport Plus canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek