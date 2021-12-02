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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de Katar Grand Prix'sinin Lewis Hamilton zaferiyle sonuçlanmasının ardından gözler Suudi Arabistan Grand Prix'sine çevrildi. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde...

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı.  Katar'da gerçekleştirilen dev yarışın ardından gözler sezonun 21. ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Suudi Arabistan Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı, Meksika'da bulunan 6.175 km kilometrelik Cidde Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 3 Aralık 2021 Cuma TSİ 16.30 ile 20.00 ve 4 Aralık 2021 Cumartesi 17.00'da, sıralama turu 4 Aralık 2021 Cumartesi 20.00'da yapılacak.  Zorlu yarış ise 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20.30 'da başlayacak.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FOMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

SıraPilotPuan
2United Kingdom Lewis Hamilton343.5
3Finland Valtteri Bottas203
4Mexico Sergio Perez190
5United Kingdom Lando Norris153
6Monaco Charles Leclerc152
7Spain Carlos Sainz Jr.145.5
8Australia Daniel Ricciardo105
9France Pierre Gasly92
10Spain Fernando Alonso77

 

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FOMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

1Germany Mercedes546.5
2Austria Red Bull Racing541.5
3Italy Ferrari297.5
4United Kingdom McLaren258
5France Alpine137
6Italy AlphaTauri112
7United Kingdom Aston Martin Racing77
8United Kingdom Williams23
9Italy Alfa Romeo11
10United States Haas F1 Team 

 

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