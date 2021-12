Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı. Katar'da gerçekleştirilen dev yarışın ardından gözler sezonun 21. ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Suudi Arabistan Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı, Meksika'da bulunan 6.175 km kilometrelik Cidde Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 3 Aralık 2021 Cuma TSİ 16.30 ile 20.00 ve 4 Aralık 2021 Cumartesi 17.00'da, sıralama turu 4 Aralık 2021 Cumartesi 20.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20.30 'da başlayacak.

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

FOMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

Sıra Pilot Puan 2 Lewis Hamilton 343.5 3 Valtteri Bottas 203 4 Sergio Perez 190 5 Lando Norris 153 6 Charles Leclerc 152 7 Carlos Sainz Jr. 145.5 8 Daniel Ricciardo 105 9 Pierre Gasly 92 10 Fernando Alonso 77

FOMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI