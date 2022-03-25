Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ile ilgili bilgi almak isteyenler, internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularını aratmaya başladı. Biz de bu soruların cevaplarını detaylıca haberimizde derledik.
Formula 1'de heyecan dolu yarışlarda yeni sezona Bahreyn'de yapılan yarışla başlandı. Zorlu müsabakanın ardından heyecan Suudi Arabistan Grand Prix'si ile sürecek. Yarışın gerçekleşmesine az bir zaman kala internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? çokça soruları aratılır oldu. İşte detaylar...
FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1'de sezonun 2. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde heyecan sürecek. Pist uzunluğu 6.175 km olan Cidde Cadde pistinde gerçekleşecek olan yarış 50 tur üzerinden oluşacak.
Yarışın antrenman turları ise 25 Mart 2022 Cuma bugün 17.00 ve 20.00 ile 26 Mart 2022 17.00'da yapılacak. 26 Mart 2022 saat 20.00'da sıralama turlarının gerçekleştirileceği Formula 1'de ana yarış ise 27 Mart 2022 Pazar saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.
FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i S Sport, S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek
FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI
|SIRA
|PİLOT
|PUAN
|ÜLKE
|1.
|Charles Leclerc
|26
|Monako
|2.
|Carlos Sainz Jr.
|18
|İspanya
|3.
|Lewis Hamilton
|15
|Büyük Britanya
|4.
|George Russell
|12
|Büyük Britanya
|5.
|Kevin Magnussen
|10
|Danimarka
|6.
|Valtteri Bottas
|8
|Finlandiya
|7.
|Esteban Ocon
|6
|Fransa
|8.
|Yuki Tsunoda
|4
|Japonya
|9.
|Fernando Alonso
|2
|İspanya
|10.
|Zhou Guanyu
|1
|Çin
FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI
|SIRA
|TAKIM
|PUAN
|1.
|Scuderia Ferrari
|44
|2.
|Mercedes-AMG Petronas F1 Team
|27
|3.
|Haas F1 Team
|10
|4.
|Alfa Romeo F1 Team ORLEN
|9
|5.
|BWT Alpine F1 Team
|8
|6.
|Scuderia AlphaTauri
|4
|7.
|Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team
|0
|8.
|Williams Racing
|0
|9.
|McLaren F1 Team
|0
|10.
|Oracle Red Bull Racing
|0