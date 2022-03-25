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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ile ilgili bilgi almak isteyenler, internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularını aratmaya başladı. Biz de bu soruların cevaplarını detaylıca haberimizde derledik.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de heyecan dolu yarışlarda yeni sezona Bahreyn'de yapılan yarışla başlandı. Zorlu müsabakanın ardından heyecan Suudi Arabistan Grand Prix'si ile sürecek. Yarışın gerçekleşmesine az bir zaman kala internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? çokça soruları aratılır oldu. İşte detaylar...

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de sezonun 2. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde heyecan sürecek. Pist uzunluğu 6.175 km olan Cidde Cadde pistinde gerçekleşecek olan yarış 50 tur üzerinden oluşacak.

Yarışın antrenman turları ise 25 Mart 2022 Cuma bugün 17.00 ve 20.00 ile 26 Mart 2022 17.00'da yapılacak. 26 Mart 2022 saat 20.00'da sıralama turlarının gerçekleştirileceği Formula 1'de ana yarış ise 27 Mart 2022 Pazar saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i S Sport, S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

SIRAPİLOTPUANÜLKE
1.Charles Leclerc26Monako
2.Carlos Sainz Jr.18İspanya
3.Lewis Hamilton15Büyük Britanya
4.George Russell12Büyük Britanya
5.Kevin Magnussen10Danimarka
6.Valtteri Bottas8Finlandiya
7.Esteban Ocon6Fransa
8.Yuki Tsunoda4Japonya
9.Fernando Alonso2İspanya
10.Zhou Guanyu1Çin

 

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

 

SIRATAKIMPUAN
1.Scuderia Ferrari44
2.Mercedes-AMG Petronas F1 Team27
3.Haas F1 Team10
4.Alfa Romeo F1 Team ORLEN9
5.BWT Alpine F1 Team8
6.Scuderia AlphaTauri4
7.Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team0
8.Williams Racing0
9.McLaren F1 Team0
10.Oracle Red Bull Racing0

 

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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