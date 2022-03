Formula 1'de heyecan dolu yarışlarda yeni sezona Bahreyn'de yapılan yarışla başlandı. Zorlu müsabakanın ardından heyecan Suudi Arabistan Grand Prix'si ile sürecek. Yarışın gerçekleşmesine az bir zaman kala internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? çokça soruları aratılır oldu. İşte detaylar...

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de sezonun 2. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde heyecan sürecek. Pist uzunluğu 6.175 km olan Cidde Cadde pistinde gerçekleşecek olan yarış 50 tur üzerinden oluşacak.

Yarışın antrenman turları ise 25 Mart 2022 Cuma bugün 17.00 ve 20.00 ile 26 Mart 2022 17.00'da yapılacak. 26 Mart 2022 saat 20.00'da sıralama turlarının gerçekleştirileceği Formula 1'de ana yarış ise 27 Mart 2022 Pazar saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i S Sport, S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

SIRA PİLOT PUAN ÜLKE 1. Charles Leclerc 26 Monako 2. Carlos Sainz Jr. 18 İspanya 3. Lewis Hamilton 15 Büyük Britanya 4. George Russell 12 Büyük Britanya 5. Kevin Magnussen 10 Danimarka 6. Valtteri Bottas 8 Finlandiya 7. Esteban Ocon 6 Fransa 8. Yuki Tsunoda 4 Japonya 9. Fernando Alonso 2 İspanya 10. Zhou Guanyu 1 Çin

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI