Formula 1 Türkiye GP podyumunda, şampanya yerine gazoz patlatılmış!

Dünyanın en çok izlenen ve seyircisi bulunan motor sporları organizasyonu Formula 1, 9 yılın ardından Türkiye'ye döndü. Bu sezon, koronavirüs salgının etkilediği spor dallarından birisi olan F1'de, salgının getirdiği sonuçlardan birisi olarak yarış takvimine eklenmişti. Önümüzdeki senelerde de Türkiye GP'nin takvime eklenebileceği konuşulurken, İstanbul Park'ta yarışı kazanan Mercedes'in patronu Toto Wolff, Türkiye Grand Prix'si podyumunda şampanya yerine Sprite gazozu kullanıldığını belirtti.

Formula 1'de gelenekselleşmiş olan şampanya patlatma, Türkiye GP'de farklı yorumlandı. Mercedes F1 patronu Toto Wolff, podyumda kullanılan şeyin geleneksel bir şampanya değil, limonlu bir gazoz olan Sprite olduğunu söyledi.

Wolff, şampiyonluğu nasıl kutlayacakları sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Eve (Hamilton'la) birlikte uçuyoruz ve bardaklarda podyumda gördüğünüz gibi Sprite olmayacak, başka bir şey olacak! Genel olarak çok memnunum. Üstelik bu çok özel bir yıl, sadece bizim için değil tüm dünya için kolay değildi. Ama yine de insanları memnun etmeyi başardığımızı düşünüyorum, bu yüzden sezon sonunda böylesine zorlu bir yarışı kazanmak olağanüstü bir başarı."