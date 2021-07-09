Formula 1 Türkiye Grand Prix (GP) biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, kaç TL 2021 ?

Formula 1'de 2021 yılı takviminde yer alan ancak Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının yükselmesinin ardından yarış takviminden çıkarılan Türkiye Grand Prix'i yeniden sezonun 16. yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine takvime dahil edilmişti. Yarış öncesi de biletlerin satışa çıkacağının açıklanmasıyla sporseverler Formula 1 Türkiye GP biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, kaç TL 2021? sorularına yanıt arıyorlar.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI 2021 ?

Formula 2021 Türkiye Grand Prix'i Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak. Yarışın biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

Biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın Genel Müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL 2021 ?

Biletix Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin bilet fiyatlarını henüz açıklamadı. Yarışı salgın sebebiyle sınırlı sayıda vatandaşın izlemesi bekleniyor.

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLETLERİ 2021

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİXİ BİLETİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Covid 19 için alınan önlemler neler?

Etkinliğimizde, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ve FIA’nın “Covid-19 Tedbirleri Rehberi” kapsamında tüm tedbirler alınmış durumdadır.

● Sosyal mesafe - Tüm etkinlik alanları sosyal mesafe kuralları gözetilerek dizayn edilmiştir.

● Hijyen - Tüm etkinlik alanlarına hijyen noktaları konumlandırılmıştır ve ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilmektedir.

● Maske - Intercity İstanbul Park tesisine maskesiz giriş yasaktır. Tesis girişinde ve saha içerisinde maske kontrolü yapılacaktır. Tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur.

● Ateş ölçümü - Intercity İstanbul Park tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde 37.5 derecenin altında olanlar, tesise girebilirler. 37.5 derecenin üzerinde olanlar, birkaç dakika bekletilir ve tekrar ölçülür. Son ölçümü de 37.5 üzerinde olanlar tesise alınmayacaktır.

Organizasyonun Covid-19 sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilmesi durumunda aldığım bilete ne olacak?

Satın aldığınız tüm biletler (otopark dahil) Biletix tarafından hiçbir kesinti uygulanmadan iade edilecektir.

Alınan biletler kaç gün geçerli olacak?

Alınan organizasyon biletleri ve otopark biletleri 1, 2 ve 3 Ekim tarihleri boyunca geçerli olacaktır.

Engelli biletini nasıl ve nereden satın alabilirim?

Engelli bileti satışlarının nasıl ve nereden olacağı ilerleyen günlerde yine bu sayfa üzerinden açıklanacaktır. %90 oranında engelli kartına sahip vatandaşlarımız için sınırlı sayıda kontenjan ayrılacaktır.

Organizasyona katılmak için yaş sınırı var mı?

Organizasyona katılım için yaş sınırı 18’dir. 18 yaş altı bilet sahiplerine, bilet sahibi ebeveynlerinin refakat etmesi gerekiyor. 0-6 yaş grubu katılımcılarımız bilet sahibi ebeveynleri eşliğinde organizasyon alanına biletsiz giriş yapabilirler.

Evcil hayvanlarımı etkinlik alanına getirebilir miyim?

Hayvan dostlarımızı güvenlik sebebiyle etkinlik alanına kabul edemiyoruz.

Açık Alan Kategorisi’nde oturma alanı var mı?

Açık Alan Kategori’sinden bulunan alanlar yeşil alan olup herhangi bir oturma alanı bulunmamaktadır. Kendi katlanabilir sandalyenizi getirebilirsiniz. (Şemsiye, dolap, masa, kamp çadırı gibi ürünler tesise alınmayacaktır.)

Organizasyona gelirken yanımda yiyecek/içecek getirebilir miyim?

Etkinlik alanına gelirken yanınızda yiyecek, alkollü/alkolsüz içecek, açık sigara paketi veya herhangi bir gıda ürünü getirmemelisiniz.

Organizasyona aracımla gelirsem nereye park edebilirim?

Aracınızı tesisin içine park edebilmek için Biletix üzerinden 3 günlük kombine şeklinde otopark bileti almanız gerekmektedir. Önümüzdeki dönem otopark biletleri satışa çıkacaktır. Otopark biletleri satışa çıktığında sizleri mail yoluyla bilgilendireceğiz. Ayrıca çevrede bulunan diğer otoparklara aracınızı park ederek yaya olarak etkinlik alanına gelebilirsiniz.

Satın aldığım biletimi nereden teslim alabilirim?

Satın alınan tüm biletler mail yoluyla tarafınıza ulaşacaktır. Aynı zamanda Biletix üyeliği üzerinden alınacak biletler biletix.com’da yer alan “biletlerim” sekmesinden de ulaşılabilecektir.

Etkinliğin gerçekleşeceği konuma nasıl ulaşım sağlarım?

Ulaşım planı etkinlik tarihi yaklaştığında bu sayfa üzerinden sizlere bildirilecektir.

Aldığım bilete özel ek hizmetler olacak mıdır?

Bilet fiyatlarının farklılığı konumsal farklılıklarındandır. Tribünler dahilinde ek hizmetler bulunmamaktadır.