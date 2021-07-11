Formula 1 Türkiye Grand Prix'i biletleri ne zaman satılacak, bilet fiyatları ne kadar? 2021
Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin Intercity İstanbul Park'ta 1-3 ekim tarihlerinde düzenleneceği açıklanmıştı. Bu organizasyonun biletlerinin çıkış tarihi ve fiyatları belli oldu. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix'i biletleri ne zaman satılacak, bilet fiyatları ne kadar? 2021
9 sezon ardından 2020 yılında yeniden Türkiye'de düzenlenecek olan Formula 1, 2021 takvimine de girmeyi başardı ve bu yılki yarış hafta sonu Intercity İstanbul Park'ta 1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarış tutkunlarının merakla beklediği Formula 1 bilet çıkış tarihi ve bilet fiyatları da belli oldu.
FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?
Bu yarışı izlemek isteyen Formula 1 tutkunları biletleri Biletix üzerinden satın alabilecek. Biletler 12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30’dan itibaren sporseverlere satışa sunulacak.
FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ BİLET FİYATLARI
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'dan itibaren satılacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. Buna göre 31 Temmuz'a kadar indirimli satılacak biletlerin 31 Temmuz'dan sonra indirimsiz satılmaya başlanacağı ifade edildi.
Bilet kategorileri Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
Platinum (Ana tribün) ) 3.300 4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)
2.600 3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 2.875
Gold Açık 2.000 2.500
Silver 1 (1. viraj) 1.500 1.875
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 1.125
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 1.565
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 750
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 1.875
Silver 9 (11. viraj) 950 1190
General Admission (Açık alan) 300 375