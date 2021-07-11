Formula 1 Türkiye Grand Prix'i biletleri ne zaman satılacak, bilet fiyatları ne kadar? 2021

9 sezon ardından 2020 yılında yeniden Türkiye'de düzenlenecek olan Formula 1, 2021 takvimine de girmeyi başardı ve bu yılki yarış hafta sonu Intercity İstanbul Park'ta 1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarış tutkunlarının merakla beklediği Formula 1 bilet çıkış tarihi ve bilet fiyatları da belli oldu.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Bu yarışı izlemek isteyen Formula 1 tutkunları biletleri Biletix üzerinden satın alabilecek. Biletler 12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30’dan itibaren sporseverlere satışa sunulacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ BİLET FİYATLARI

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'dan itibaren satılacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. Buna göre 31 Temmuz'a kadar indirimli satılacak biletlerin 31 Temmuz'dan sonra indirimsiz satılmaya başlanacağı ifade edildi.



Bilet kategorileri Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları

Platinum (Ana tribün) ) 3.300 4.125

Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)

2.600 3.250

Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)

Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 2.875

Gold Açık 2.000 2.500

Silver 1 (1. viraj) 1.500 1.875

Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 1.125

Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 1.565

Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 750

Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 1.875

Silver 9 (11. viraj) 950 1190

General Admission (Açık alan) 300 375