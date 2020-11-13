Formula 1 Türkiye İstanbul ikinci antrenman turu canlı izle linki | S Sport izle

Formula 1 Türkiye GP'de ilk antrenman turları, Red Bull pilotu Max Verstappen'in liderliğiyle sonuçlandı. Sıralama şöyle oluştu:

Max Verstappen 1:35.077

Alexander Albon

Charles Leclerc

Pierre Gasly

Sebastian Vettel

Daniil Kvyat

Lando Norris

Sergio Perez

Valtteri Bottas

Esteban Ocon

İkinci antrenman turu ise saat 15.00'de başlayacak. İkinci antrenman turu ile Cuma gününü tamamlayacak olan takımlar, 14 Kasım Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları için tekrar piste inecek. İşte Formula 1 ikinci antrenman turunu izleme yolları...

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Normalde ücretli bir spor kanalı olan S Sport, Formula 1 Türkiye yayınlarını kesintisiz olarak şifresiz yayınlayacağını açıkladı. Bunun üzerine S Sport frekans bilgileri araştırılıyor.

İşte Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:

Frekans 12188

Polarizasyon V-Dikey

SR 27500

FEC 5/6

S SPORT PLUS İZLEME YÖNTEMLERİ

Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalına erişim imkanına sahipler. TV+’ın ücretsiz iOS veya Android uygulamasını mobil cihazınıza kurup daha sonra da telefon numaranız ve şifrenizle uygulamaya giriş yaparak F1 Türkiye GP‘yi canlı izleyebilirsiniz.