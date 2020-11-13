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Formula 1 Türkiye İstanbul ikinci antrenman turu canlı izle linki | S Sport izle

Formula 1 Türkiye İstanbul antrenman turu canlı izle linki | S Sport izle... Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanı başladı. İlk antrenman turları bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi. İlk antrenmanda Max Verstappen birinci sırada geldi. İkinci antrenman turları ise saat 15.00'de başlayacak.

Formula 1 Türkiye İstanbul ikinci antrenman turu canlı izle linki | S Sport izle

Formula 1 Türkiye GP'de ilk antrenman turları, Red Bull pilotu Max Verstappen'in liderliğiyle sonuçlandı. Sıralama şöyle oluştu:

  • Max Verstappen  1:35.077
  • Alexander Albon 
  • Charles Leclerc
  • Pierre Gasly
  • Sebastian Vettel
  • Daniil Kvyat
  • Lando Norris
  • Sergio Perez
  • Valtteri Bottas
  • Esteban Ocon

İkinci antrenman turu ise saat 15.00'de başlayacak. İkinci antrenman turu ile Cuma gününü tamamlayacak olan takımlar, 14 Kasım Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları için tekrar piste inecek. İşte Formula 1 ikinci antrenman turunu izleme yolları... 

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Normalde ücretli bir spor kanalı olan S Sport, Formula 1 Türkiye yayınlarını kesintisiz olarak şifresiz yayınlayacağını açıkladı. Bunun üzerine S Sport frekans bilgileri araştırılıyor.

İşte Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:

Frekans    12188
Polarizasyon    V-Dikey
SR    27500
FEC    5/6

S SPORT PLUS İZLEME YÖNTEMLERİ

Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalına erişim imkanına sahipler. TV+’ın ücretsiz iOS veya Android uygulamasını mobil cihazınıza kurup daha sonra da telefon numaranız ve şifrenizle uygulamaya giriş yaparak F1 Türkiye GP‘yi canlı izleyebilirsiniz.

S SPORT PLUS İZLEME VE İNDİRME LİNKİ

Onur Çelik
Spor Editörü


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