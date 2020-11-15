Formula 1 Türkiye İstanbul yarışı canlı izle linki | Formula 1 canlı izle S Sports Plus

Formula 1, dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı yarış olarak tüm dünyada heyecanla beklenen yarış, 2011 yılının ardından ilk kez İstanbul'da düzenleniyor. Saatler kala spor tutkunlarının heyecanla beklediği yarışı izlemek isteyenler için Formula 1 Türkiye İstanbul yarışı canlı izle linkini sizler için haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

ÜÇÜNCÜ ANTRENAMAN TURU SUNUÇLARI

Sürücü Takım Süre Fark

1 Max Verstappen Red Bull 1.48.485

2 Charles Leclerc Ferrari 1.49.430 +0.945

3 Alexander Albon Red Bull 1.50.059 +1.574

4 Esteban Ocon Renault 1.53.897 +5.412

5 Lando Norris McLaren 1.53.995 +5.510

6 Sebastian Vettel Ferrari 1.54.490 +6.005

7 Sergio Perez Racing Point 1.55.577 +7.092

8 Valtteri Bottas Mercedes 1.55.666 +7.181

9 Kevin Magnussen Haas 1.55.878 +7.393

10 Lance Stroll Racing Point 1.56.824 +8.339

11 Daniel Ricciardo Renault 1.58.475 +9.990

12 Carlos Sainz McLaren 1.59.548 +11.063

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2.02.325 +13.840

14 Pierre Gasly AlphaTauri 2.02.473 +13.988

15 Romain Grosjean Haas 2.04.748 +16.263

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2.06.351 +17.866

17 Daniil Kvyat AlphaTauri 2.09.368 +20.883

18 George Russell Williams - -

19 Nicholas Latifi Williams - -

20 Lewis Hamilton Mercedes - -

Formula 1 İstanbul hangi kanalda? Saat kaçta?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE İSTANBUL YARIŞI CANLI İZLE LİNKİ | FORMULA 1 CANLI İZLE S SPORT

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i S Sport'tan canlı olarak izlenecek. S Sport'un frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12188

Polarizasyon: Vertical (dikey)

Symbole rate: 27500 ksym/s

S- FEC : 5/6

S Sport izleyin.

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FORMULA 1'DE SON DURUM

Formula 1 DHLsinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve bir saat süren son antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk iki antrenman turunda olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.

İkinci antrenman turlarında 1 dakika 28.330 saniyelik dereceyle birinci olan Hollandalı Verstappen, üçüncü antrenman turlarını 1.48.485 ile ilk sırada tamamladı.

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SOĞUK VE YAĞMUR PERFORMANSLARI ETKİLEDİ

Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı.

Sürücülerin neredeyse tamamının spin attığı üçüncü antrenman turları, ikinci antrenman turlarına göre en az 20 saniye daha yavaş derecelere sahne oldu.

Ayrıca antrenman turları sürelerinde ilk kez 2 dakikanın üzerine çıkıldı.

FERRARİ'DEN LECLERC PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Verstappen'in yanı sıra Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc de zor şartlara rağmen antrenman turlarındaki istikrarlı performansıyla göze çarptı.

Leclerc, üçüncü antrenman turlarında Verstappen'in 0.945 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceye imza attı. İkinci antrenman turlarında 1.28.731'lik süre yapan Leclerc, bu defa 1.49.430'luk zaman elde etti.

İlk antrenman turlarını üçüncü bitiren Monakolu sürücü, diğer antrenman turlarında ikinci sırayı almayı başardı.

Öte yandan ilk iki antrenman turunun diğer bir başarılı ismi Alexander Albon da bu performansını sürdürdü. Red Bull'un Taylandlı sürücüsü, 20 saniyenin üstünde yavaşlamasına rağmen üçüncü antrenman turlarında 1.50.059'luk süresiyle üçüncü sırayı aldı.

HAMİLTON DERECE YAPAMADI

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, üçüncü antrenman turlarına çıkmasına rağmen derece yapmadan pistten ayrıldı.

Şampiyona lideri Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225 ile 15'inci, ikinci antrenman turlarında ise 1.29.180 ile 4'üncü olmuştu.

Hamilton'ın yanı sıra Williams sürücüleri George Russell ve Nicholas Latifi de üçüncü antrenman turlarını derece yapmadan tamamladı.

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ANTRENMAN TURLARINI RED BULL ÖNDE GEÇTİ

Türkiye Grand Prix'sinde antrenman turlarının en istikrarlı takımı Red Bull oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, üç antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.

Verstappen, antrenman turlarında ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise antrenman turlarında sırasıyla ikinci, beşinci ve üçüncü sıraları elde etti.

- Solo Türk'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Intercity İstanbul Park çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Solo Türk ekibi, üçüncü antrenman turlarının ardından uçaklarıyla gösteri uçuşu yaptı.