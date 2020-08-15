2005-2011 yılları arasında Formula 1 organizasyonunu ağırlayan İstanbulPark pisti için İtalyan Sky Sport yeni bir iddiada bulundu. Sky Sport İtalya’ya göre 15 Kasım tarihinde Formula 1 organizasyonu İstanbulPark Pisti’nde düzenlenecek.

Corona virüsü salgını sebebiyle bu yılın takviminde yaşanan ciddi sorunların ardından organizasyonun içinde bulunmak isteyen birçok ülkenin Liberty Medya ile iletişime geçtiği belirtiliyor. İntercity İstanbulPark pisti yönetiminin en son yaptığı açıklamada ise takvimde yer almak için bekledikleri yönündeydi.

Formula 1 organizasyonuna dahil olmak için takvim içinde yer alan ülkelerden birinin çıkması ve sırada bekleyenlerden birinin onun boşluğunu doldurması gerekiyor.

Tosfed yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda kendilerine resmi bir haber gelmediğini öğrendik. Ancak Sky Sports Italia’nın Ferrari ile olan yakınlığı ve FIA ile olan ilişkileri dikkatlerin üzerine çekilmesini sağlıyor.

KAYNAK (SÖZCÜ)