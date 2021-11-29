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  3. Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Formula 1 tarihinin başarılı ekiplerinde arasında yer alan Williams Racing takımının kurucusu Frank Williams hayatını kaybetti. Formula 1 takipçileri Sir Frank Williams kim olduğunu merak ediyorlar. Peki, Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Williams takımı Formula 1 tarihinde Scuderia Ferrari ve McLaren ile birlikte 100 yarış kazanma başarısı gösteren 3 ekipten biri olmaktadır. Kurucusu olan Sir Frank Williams'ın 28 Kasım tarihinde ölüm haberi geldi. Formula 1 ve spor severler bu ismin kim olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

SIR FRANK WILLIAMS KİMDİR?

79 yaşında hayatını kaybeden 'Sir' unvanlı İngiliz iş insanı South Shields İngiltere'de doğmuştur. Kraliyet Hava Kuvvetleri memuru bir baba ve özel eğitmen bir annenin çocuğudur. Ailenin boşanmasının ardından Jarrow'da yaşayan teyzesi ve eniştesi kendisine bakmıştır. Williams eğitim hayatına İskoçya'da başlamıştır. Zamanının büyük bölümünü St. Joseph Koleji'nde geçirmiştir. 1950 yıllarının sonunda arkadaşının Jaguar XK150 model arabasının ilk kez şoför koltuğuna oturan Williams, hayatı boyunca ilgileneceği motor sporlarıyla bu şekilde tanışmış oldu.

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Williams'ın 1977'de kurucusu olduğu ve direktörlüğünü üstlendiği F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu, 114 de yarış birinciliği bulunmakta. Williams 1986'da geçirdiği trafik kazası sonrasında bir daha yürüyememişti. Williams, takım direktörü unvanını korusa da 2013'te yetkilerini, yardımcı takım direktörü unvanıyla kızı Claire'e devretmişti.

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Williams takımının 2020'de ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satışı gerçekleşmişti. 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış kazanamayan Williams F1 Takımı, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamamıştır.

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

WILLIAMS RACING FORMULA 1 TAKIMI

Formula 1 tarihinin çok başarılı ekipleri arasında yer alan Williams'ın 9 markalar şampiyonluğu bulunuyor. Formula 1 tarihinde Scuderia Ferrari ve McLaren ile birlikte 100 yarış kazanma başarısı gösteren 3 ekipten biri  olmaktadır. 

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Williams adına 2021 yılında George Russell ve Nicholas Latifi yarışmaktadır. 2006 yılında Cosworth motorunu kullanan Williams, 2007-2009 yılları arasında Toyota motoru kullanmıştır. 2010 yılında yeniden Cosworth motoruna dönülmüştür. 2012 yılında tekrar Renault motoru kullanılmaya başlanmış ancak istenilen sonuçların gelmemesi üzerine ortaklık sona erdirilmiştir.

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2014 yılından itibaren Mercedes motoru kullanılmaya başlanmıştır. 2017 F1 sezonunda Lance Stroll ile Felipe Massa takımın ana pilotları olarak görev yapmışlardır. Sezon sonunda Felipe Massa emekliye ayrılmış, onun yerine 2018 sezonunda Sergey Sirotkin'in katılmıştır. 

Formula 1 Williams takımının kurucusu Sir Frank Williams kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Williams Racing hisselerinin tamamı 2020 yılında ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'e satılmıştır.

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