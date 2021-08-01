Formula 1'de Macaristan Grand Prix'inin kazananı Esteban Ocon oldu! Ocon, kariyerinde ilki yaşadı

Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde sürpriz bir şekilde Alpine F1 pilotu Esteban Ocon yarışı birinci oldu . Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışın ilk turunda yaşanan kazanın ardından Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll ve Lando Norris, yarışa devam edemedi.

İLGİNÇ BİR AN YAŞANDI

Diğer pilotlar yağmur lastiklerini değiştirmek için pit alanına girdiği için ikinci startta tek başına kalan Mercedes'inpilotu Lewis Hamilton, ilginç bir görüntüye imza attı. Startın ardından lastik değiştirmek için 5. turda pite giren Levis Hamilton, son sırada tekrar yarışa döndü.

Bitime üç tur kala Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek üçüncülüğe kadar yükselen Hamilton, yarışı üçüncü bitirdi.

MERCEDES VE RED BULL BU SEZON İLK KEZ GERİDE KALDI

Mücadeleye 8. sıradan başlayan 24 yaşındaki Ocon, 2 saat 4 dakika 43.199 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanmış oldu.. Bu sezon ilk kez Mercedes ve Red Bull dışında bir takımın pilotu şampiyonluk yaşadı.

VETTEL DİSKALİFİYE EDİLDİ

Aston Martin'in pilotu Sebastian Vettel de birincinin 1.859 saniye gerisinde yarışı ikinci sırada tamamladı. Ancak FIA yaptığı incelemeler sonrası tecrübeli pilotu diskalifiye etti. Sebastian Vettel, yarış sonunda aracında yeterince yakıt olmadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

FIA kurallarına göre, her yarıştan sonra otomobillerden bir litre yakıt, numune olarak alınıyor. Vettel'in aracından yarış sonrasında sadece 0,3 litre numune alınabildiği belirtildi.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Vettel'in diskalifiye edilmesinin ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinciliğe, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncülüğe yükselmiş oldu.

Formula 1'de sezonun 12. yarışı 29 Ağustos'ta Belçika'da gerçekleştirilecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 192 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 186

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes 300

2. Red Bull: 290

3. McLaren: 163

4. Ferrari: 160

5. Alpine: 75