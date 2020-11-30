Bahreyn'deki Formula 1 Grand Prix'in açılış turunda Haas pilotu Romain Grosjean kaza yaptı. Kaza sonrası Grosjean'ın aracı alevler içinde kalırken, yarış durulurdu. Grosjean yanan araçtan son anda çıktı. Yarışın ilk turunda Grosjean, Daniil Kvyat ile temas ederek, üçüncü virajda pistten çıktı ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile Grosjean'ın aracı ikiye bölünerek, alev aldı. Grosjean, birkaç saniye sonra alevlerin arasından çıkarak, yol kenarındaki acil servise koştu.

Grosjean sağlık durumu hakkında açıklama yapan Haas Takımı'nın patronu Günther Steiner, "İyi gidiyor, ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar oluştu. Açıkçası sarsıldı ve böyle bir darbeden sonra gerekli tüm kontrollerden geçiyor. Bilinci yerinde" dedi.

Haas ekibi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Önlem olarak ve daha ileri tıbbi değerlendirme için Romain hastaneye nakledilecek" ifadelerini kullandı.

Tıbbi araç sürücüsü Alan van der Merwe yaptığı açıklamada ise, "12 yıldır hiç bu kadar ateş görmedim. Sonra Romain arabadan indi. Böyle bir olaydan sonra oldukça şaşırtıcı" dedi.

Grosjean, Formula 1'deki ilk çıkışını 2009'da yaptı ve 2016'da Amerikan Haas takımına katıldı. 34 yaşındaki pilot, kariyerinde 10 kez podyum kazandı.