Formula 1'de Romain Grosjean'dan korkunç kaza! Araç alev topuna döndü

Bahreyn'deki Formula 1 Grand Prix'te Haas pilotu Romain Grosjean yaşadığı kaza sosyal medyada çok konuşuldu. Daniil Kvyat ile temas ederek, virajda pistten çıkan Romain Grosjean'ın aracı ikiye ayrılarak bir anda alevler içinde kaldı. Birkaç saniye sonra alevlerin arasından çıkarılan pilotun o anları böyle kaydedildi.