Britanyalı pilot, üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazandı ve Formula 1'de en çok şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Lewis Hamilton, Formula 1'de 2007 yılındaki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçırmıştı. Britanyalı pilot, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul'da yapıldı. 6. sırada başladığı yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, puanını 307'ye yükselterek en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

İstanbul'da şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazandı ve Formula 1'de en çok şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.İLK ŞAMPİYONLUĞUNU 2008'DE YAŞADIFormula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi.

Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu. Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı.

10 SENEDE 7 ŞAMPİYONLUK

Yarış kariyerine 1991 yılında başlayan Michael Schumacher, 2006 yılında emekliliğini açıklasa da 2010-2012 yıllarında yeniden Formula 1'de yarışmıştı. Efsane pilot, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 yılları olmak üzere 10 yılda 7 şampiyonluk yaşamayı başarmıştı.

LEWIS HAMILTON KİMDİR?

Lewis Carl Hamilton 7 Ocak 1985'te Hertfordshire, Birleşik Krallık'ta doğdu. Formula 1'de yarışan ve dünya şampiyonu ilk siyâhi pilottur. 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer olmuştur.2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 174 cm boyundadır.

Lewis Hamilton, 2017 senesinde 131 Milyon pound tutarındaki servetiyle, Sunday Times gazetesinin açıkladığı geleneksel 100 Zengin listesinin ilk sırasındaydı.

LEWIS HAMILTON'IN YARIŞLARI

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla Formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır.

2008 Formula 1 sezonunda dramatik şekilde biten 2008 Brezilya Grand Prix'i sonunda 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve Formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etmiştir.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır.

2014 Formula 1 sezonunda kariyerinin 2.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2015 Formula 1 Sezonunda da 3.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır

2016 Formula 1 sezonunda ise takım arkadaşı Nico Rosberg ile girdiği şampiyonluk savaşını ise son yarışa taşımasına rağmen sezonu 2.olarak tamamlamıştır.

Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4.Pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2018 Formula 1 sezonunda ise Scuderia Ferrari'den Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk savaşını kazanarak 5.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2019 Formula 1 sezonunda ise zorlanmadan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 6.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2020 Portekiz Grand Prix'de Schumacher'in kırılamaz denilen 91 yarış kazanma rekorunu kırmıştır.

2020 Formula 1 sezonunda ise Pilotlar Şampiyonasında Şampiyon oldu.