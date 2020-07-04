Formula 1'de sezonun ilk yarışı yapıldı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu heyecanı, Avusturya Grand Prix'si ile başlayacak. Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de özlem sona eriyor.
Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından birisi olan Formula 1'de özlem sona erdi. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan organizasyon Avusturya Grand Prix'i ile bugün itibarıyla başladı. Koronavirüs nedeniyle "yeni normal" ile başlayan Formula 1 üst düzey önlemlerle yapılıyor.
Sezonun ilk yarışında Avusturya GP'sinde pole pozisyonunun sahibi Valtteri Bottas oldu. İkinci sırada Levis Hamilton gelirken üçüncü sıranın sahibi ise Max Verstappen.
SEZONUN TAKVİMİ HENÜZ NETLEŞMEDİ
Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezonun takvimi koronavirüs salgını nedeniyle henüz netleşmedi.
İlk 8 yarışın resmileştiği takvime göre Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak.
Formula 1'de şu ana kadar Avustralya, Hollanda, Monaco, Azerbaycan, Fransa, Singapur ve Japonya grand prix'leri iptal edildi.
Koronavirüs nedeniyle üst düzey önlemler altında gerçekleştirilerecek organizasyonda, ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve podyumda ödül töreni düzenlenmeyecek.
Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:
5 Temmuz: Avusturya
12 Temmuz: Avusturya
19 Temmuz: Macaristan
2 Ağustos: Büyük Britanya
9 Ağustos: Büyük Britanya
16 Ağustos: İspanya
30 Ağustos: Belçika
6 Eylül: İtalya
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