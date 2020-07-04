Formula 1'de sezonun ilk yarışı yapıldı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından birisi olan Formula 1'de özlem sona erdi. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan organizasyon Avusturya Grand Prix'i ile bugün itibarıyla başladı. Koronavirüs nedeniyle "yeni normal" ile başlayan Formula 1 üst düzey önlemlerle yapılıyor.

Sezonun ilk yarışında Avusturya GP'sinde pole pozisyonunun sahibi Valtteri Bottas oldu. İkinci sırada Levis Hamilton gelirken üçüncü sıranın sahibi ise Max Verstappen.

SEZONUN TAKVİMİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezonun takvimi koronavirüs salgını nedeniyle henüz netleşmedi.

İlk 8 yarışın resmileştiği takvime göre Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak.

Formula 1'de şu ana kadar Avustralya, Hollanda, Monaco, Azerbaycan, Fransa, Singapur ve Japonya grand prix'leri iptal edildi.

Koronavirüs nedeniyle üst düzey önlemler altında gerçekleştirilerecek organizasyonda, ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve podyumda ödül töreni düzenlenmeyecek.

Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:

5 Temmuz: Avusturya

12 Temmuz: Avusturya

19 Temmuz: Macaristan

2 Ağustos: Büyük Britanya

9 Ağustos: Büyük Britanya

16 Ağustos: İspanya

30 Ağustos: Belçika

6 Eylül: İtalya