Formula 1'de sıralama turları da Hamilton'un! Yıldız pilot pole pozisyonunu takımına kazandırdı!

Formula 1'de yarış heyecanı Türkiye'de devam ediyor. Yarış tutkunlarının merakla beklediği büyük İstanbul Grand Prix'si yarışına artık kısa bir süre kaldı. Büyük yarışın öncesinde ise heyecan sıralama turları ile devam etti. 4 kez motor değişimi yapığı için büyük yarışa 10. sıradan başlama cezası alan Hamilton, sıralama turlarını 1. bitirerek takımına pole pozisyonunu kazandırdı.

Böylelikle Hamilton'un takım arkadaşı Valteri Bottan, yarın İstanpul Grand Prix'sine ilk cepten başlayacak. Hamilton'un 10.sırada başlayacağı yarışa yakın takibinde bulunan Verstappen 2. sırada start alacak.