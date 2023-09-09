Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takımı, Sinop’ta kampa girdi

İngiltere'de yapılacak olan Formula Kite Uçurtma Sörfü Avrupa Şampiyonası yarışları öncesinde Milli takım sporcuları, Sinop'un Akliman Sahili'nde kampa girdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takımı, Sinop’ta kampa girdi

İngiltere'de yapılacak olan Formula Kite Uçurtma Sörfü Avrupa Şampiyonası yarışları öncesinde Milli takım sporcuları, Sinop'un Akliman Sahili'nde kampa girdi.

Milli takım sporcuları, Avrupa Şampiyonası yarışları öncesinde 3 Eylül'de başladıkları antrenmanlarını 10 Eylül'de tamamlayacak. Sporcular, İngiltere'de düzenlenecek olan uçurtma sörfü şampiyonasına katılacak. Sinop'tan, İstanbul'a ve ardından İngiltere'ye gidecek olan sporcular, Türkiye'yi temsil edecek.

Kamp hakkında bilgi veren Türkiye Olimpik Uçurtma Sörf Milli Takım Kaptanı Ejder Ginyol, "Yaklaşık 1 haftadır tüm takım arkadaşlarımla beraber Sinop'ta Milli takım kampımızı yapıyoruz. Önceden Sinop bilmediğimiz bir noktaydı. Daha önce böyle bir kamp girişimimiz olmamıştı. Genelde Muğla bölgesinde antrenmanlarımızı yaparız fakat Sinop bizim için çok güzel ve elverişli bir yer. Rüzgarı ve plajları çok güzel bir şehrimiz. Bu yönden bizim için çok verimli bir kamp dönemi geçirmemize neden oldu. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi, dalga boylarının değişikliğini Sinop bize sağladı. Bunlarda bizim yurt dışı yarışlarımız için büyük avantajlar. Bizi burada ağırlayan arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir hafta geçirdik. Buradan Pazar günü İstanbul üzeri İngiltere'ye geçeceğiz. Avrupa şampiyonasında da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edip geleceğiz. Türkiye'de tüm uçurtma sörfü yapan vatandaşlarımıza Sinop'a gelip burayı görmesini tavsiye ederim. Çok güzel kamp alanları ve suya giriş alanları var. İnşallah ilerleyen dönemde de Milli takımda bir Sinoplu göreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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