Fortnite Dünya Kupası 2,3 Milyon izlendi | Fortnite sezon 10 ne zaman | Fortnite sezon 10 savaş bileti

Dünya çapında oldukça popüler olan oyunun Fortnite Dünya kupası 2,3 milyondan fazla canlı bir şekilde izlendi. Peki Fortnite sezon 10 ne zaman? İşte Fortnite sezon 10 savaş bileti...

Twitch ve YouTube platformlarını aktif olarak kullanmayı seven Epic Games, oyunculara yüksek miktarda ödüllerin dağıtıldığı turnuvalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Bunlardan en büyüğü olan “Fortnite Dünya Kupası” geçtiğimiz günlerde düzenlemişti. Son gelen bilgilere göre ise bu turnuvayı 2,3 milyondan fazla kişi canlı olarak izledi. Tabii ki bu sayı turnuvayı Youtube, Twitch ve Epic üzerinden canlı izleyenleri içeriyor.

Fortnite Twitch

Epic bugün yayınladığı güncellemesinde, “Pazar günü, Solo Finaller sırasında anlık izleyici sayısı, YouTube ve Twitch'te 2,3 milyonun üzerine çıkarak Fortnite Dünya Kupası'nı tüm zamanların en çok izlenen rekabetçi oyun etkinliği haline getirdi. Bu rakamlar oyun içi ve diğer yayın ve sosyal medya platformlarındaki izleyicileri içermiyor.” dedi.

Epic, ayrıca paylaşlan güncellemede, 10. sezonda oyuna “Fortnite Sezon X Şampiyonları” özelliğinin geleceğini de duyurdu.

Sezon 10'da gelecek bir diğer yenilik ise “liderlik tablosu”. Böylece ilerlemenizi takip edebilecek ve “Sezon Şampiyonları” olma yolunda en sevdiğiniz oyuncuları takip edebileceksiniz.

Epic, “Fortnite Sezon Şampiyonları” ve gelecek diğer özellikler hakkındaki detayların yakın bir tarihte paylaşılacak olan bir blog yazısında açıklanacağını da duyurdu.

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olarak bilinen Fortnite, yakın bir zamanda Dünya Kupası elemelerine başlatmıştı. Dünyanın birçok yerinden Fortnite hayranları, bu kupayı almak için kıyasıya rekabet içerisine girdi.

Fortnite Dünya Kupası 2,3 Milyon izlendi

Twitch ve YouTube platformlarını aktif olarak kullanmayı seven Epic Games, buralar üzerinden Dünya Kupası Turnuvası'nı canlı olarak izlettiriyor. Kullanıcılar Dünya Kupası'nı arkadaşlarına da öneriyor ve böylece izlenme sayısı rekor seviyelere ulaşabiliyor. Epic Games tarafından açıklanan raporlara göre, son Fortnite Dünya Kupası'nı 2.3 milyon kişi izledi.

Fortnite oyununa yeni özellikler geliyor

Epic Games Fortnite oyununun 10. sezonunda Fortnite Sezon X Şampiyonları özelliğinin geleceği ifade edildi. Bu özellik sayesinde oyuncular çok daha keyifli bir rekabet yaşayacak.

Kullanıcılar, sezon şampiyonlarını ve Dünya Kupası'nda şampiyon olan kişileri canlı yayın üzerinden görebiliyor. Ayrıca Epic Games platformunun en güncel oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, düzenli olarak yeni özellikler kazanıyor.

Fortnite oyununun Dünya Kupası elemelerini ve sezon galibiyetlerini sizler de yakından takip ediyorsanız, yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlere aktarabilirsiniz.

Epic Games, Fortnite'ın Sezon 10'a Geçişini Sağlayacak Büyük Patlama İçin Bir Video Paylaştı

Dünya çapında oldukça popüler olan oyunun Fortnite Dünya kupası 2,3 milyondan fazla canlı bir şekilde izlendi. Peki Fortnite sezon 10 ne zaman? İşte Fortnite sezon 10 savaş bileti...

Battle Royale oyun türünün liderleri arasında bulunan ve hâlâ fazlasıyla büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite'ta dönüm noktası geldi çattı. Fortnite yarın itibariyle 10. sezonuna geçiş yapmış olacak.

Piyasaya çıkışıyla beraber oyun sektörünün özellikle Battle Royale türünü kapsayan kısmını yıkıp geçen Fortnite için Epic Games, oyuna sürekli yenilikler getirerek oyuncularının sürerliliğini garanti altına alıyor.

Kendisine oyun dönemleri belirleyen ve her seferinde esrarengiz bir olayın oyun içerisinde anlık olarak gerçekleşmesiyle bu oyun dönemlerini tamamlayıp bir yenisine geçen Fortnite'ta büyük geçiş yarın gerçekleşiyor.

Büyük bir patlamanın oyun içerisinde o an bulunan kullanıcılar tarafından gözlemlenebileceği belirtilen Epic Games, 1 Ağustos tarihindeki Sezon 10'a geçiş ânı için resmi Twitter hesabı üzerinden kısa bir video paylaştı.

Bu videoda görüldüğü üzere gölün üzerinde bulunan ışık hüzmesi bir anda genişleyerek büyüyor ve etrafında ne var ne yok havaya uçurduğu bir patlama yaratıyor.

Yaşanacak olan patlamanın oyun haritasının ne kadarında etkiler bırakacağı şu an için bilinmezken Fortnite'ın oyuncularının bu patlamanın gerçekleşeceği an içerisinde oyunda bulunmak için tüm çabalarını sarf edeceği söyleniyor.

Son birkaç gün içerisinde belirginliği fazlasıyla artan bu çatlakların gerçekleştireceği patlama sonucunda Fortnite alemi 10. sezonuna giriş yapmış olacak. Oyun içerisinde nelerin değişeceğini hep beraber yarın öğreneceğiz.

Fortnite Sezon 10 hakkında bilgiler Dünya Kupası sırasında görüldü.

Fortnite Sezon 10 öncesi son tanıtımlar biz oyunculara ulaştı. Gösterilen 3 görselden sonra 4. Fortnite Sezon 10 videosu da geldi. Sezonun başlamasına çok az bir süre kaldı, bu yüzden daha fazla beklemeyeceksiniz.

Halen Sezon 10 hakkında fazla bilgimiz yok. Biz sezon 10 diyoruz fakat görsellerden anladığımız kadarıyla sezonun ismi Season X olabilir. Yine de bildiğimiz kadarını aşağıda sizlere sunmak istedik.

Sunucular yakında kapanacak ve 1 Ağustos tarihinde saat 11:00 de Sezon 10′ a geçiş yapılacak

Epic Games şimdilik Sezon 10 fragmanını yayımlamadı fakat sezonun başlangıcı için bilgiler veren tanıtımlara sahibiz. Son gelen 6 saniyelik video Loot gölünün ortasında büyük bir kürenin patlamasını gösteriyor. Tweet bizlere yarını “Zero In” olarak ifade ediyor ki bu Sezon 10 başlangıcına işaret ediyor.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1156202787795013645

Bu tweet ise yeni Sezon için tümüyle geliştirilmiş Drift kostümünü arkaplanda gösteriyor. Acaba bu kafatasıyla donanmış yeni kostüm ne olacak? Tabii ki herkesin kafasında bir kafatası kemiği var ama bu kostümde kafatası direkt olarak gözükmekte. “Twist Time” kelimeleri ise zamanda yolculuğu doğrular nitelikte.

Buradaki robot ise izlediğimiz son canlı yayın etkinliğinde dövüşenlere benziyor. İlginç olarak soldaki sembol The Visitor’ un zırhını simgeliyor. The Visitor, Sezon 4′ de bizlere görünmüştü. Ayrıca portalları açan ve zaman yolculuğuna inanan birisiydi.

Bu görsel Dünya Kupası sırasında resmi olarak yayımlandı. Bizlere tozlu bir deponun arkaplanında kocaman bir X olduğunu gösteriyor. Bu da zamanda yolculuk hakkındaki dedikoduları doğruluyor olabilir. Acaba eski Flush Factory, Moisty Mire, ve Anarchy Acres bölgelerini yeniden görebilecek miyiz?

Tweete eşlik eden anlam “Think Back”, bu da Epic Games’ in bize eski şeyleri sunacağını gösteriyor. Yeni Fortnite Sezonuyla ilgili daha fazla bilgi geldikçe biz bildiğimiz her şeyi size aktarmaya ve bilgileri tazelemeye devam edeceğiz.

Fortnite sezon 10 ne zaman

Dünya çapında oldukça popüler olan oyunun Fortnite Dünya kupası 2,3 milyondan fazla canlı bir şekilde izlendi. Peki Fortnite sezon 10 ne zaman? İşte Fortnite sezon 10 savaş bileti...

Fortnite Sezonları tipik olarak 10 hafta sürüyor fakat Fornite Dünya Kupası sayesinde Fortnite Sezon 9, 1 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Görünüşe göre Epic Games Fortnite Sezon X için yeni şeyler deneyecek. Buna dahil olarak yeni potansiyel isimlendirme formatı da var fakat Sezon 10′ un 10 hafta süreceğini hesaba katarsak 10 Ekim’ e tekabül ediyor. Eğer Fortnite Sezon 11 (XI?) Halloween temalı olursa şaşırmayın. Böyle olursa da Sezon 10, 12-13 hafta sürecek.

Sezon 10 Savaş Bileti Ne Kadar Olacak?

Sezon 10 Savaş biletinin özelliklerine ve mücadelelerine sahip olmak isterseniz 950 V-Bucks harcamanız gerekecek. Alınabilecek minimum V-Bucks, 1000 şeklinde satılıyor ve £7.99 / $9.99 değerinde. Ki bu da savaş biletine sahip olmanız için yeterli.

Tabii ki de bedava V-Bucks nasıl kazanırım diye düşünüyor olabilirsiniz. Önceki sezon aracılığıyla bunları kazanmak mümkün bu yüzden Sezon 9 bitiyorken hesabınızda 950 V-Bucks olduğundan emin olun.

Fortnite sezon 10 savaş bileti

Sezon 9 hala yayımda olduğu için Sezon 10 savaş biletinde neler olacağı konusunda biraz karamsarız. Şuanki sezon yeni loaksyonlarla, yeni mücadeleler ile ve daha fazlasıyla belirgin bir biçimde geleceği işaret ediyor. Bunun için şuanki savaş biletine göz atabilirsiniz.

Fortnite Sezon 10 Savaş Bileti’ nde neler olacağı hakkında bir ipucu yok fakat yeni gelen veya sızan haberleri ilerleyen zamanda sizlerle paylaşacağız bu yüzden takipte kalın.