Fortuna Sittard, Miha Zajc'ı istiyor!

Geçtiğimiz aylarda Hollanda 1. Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldığını duyuran Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek istiyor. İyi bir yatırımla kulübünü Avrupa'ya taşımayı planlayan Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Miha Zajc'ı istedi.

Fortuna Sittard, Miha Zajc’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Hollanda ekibi, Sloven orta saha oyuncusunu Fenerbahçe’den resmen istedi.

İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Geride kalan 1 buçuk sezonda Süper Lig'de 20 maça çıkan Zajc, 3 gol attı. Türkiye Kupası'nda da 7 karşılaşmada boy gösteren 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Miha Zajc’ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023’de sona erecek.

2019 yılının Ocak ayında Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Acun Ilıcalı'nın daha önce Kayserispor'un iki Hollandalı oyuncusunu istediği söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak şu ana kadar Fortuna Sittard, Ilıcalı imzalı bir transfer yapmadı.